Соус из меда и горчицы поражает универсальностью, ведь получается сладким, горьким, кислым и соленым одновременно. Как его приготовить и для каких блюд использовать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как готовить соус

Мед и французскую горчицу смешиваем в одинаковых пропорциях, обычно берут по 2 столовые ложки. Горчицу можно взять другую, но она не должна быть слишком острой.

После этого надо добавить столовую ложку лимонного сока, 3 столовые ложки оливкового масла и хорошо перемешать. И все – ваш универсальный соус готов.

Для каких блюд его использовать

Очень хорошо этот соус будет сочетаться с мясом. Он может быть маринадом, глазурью или обычным дополнением при подаче.

Также он может стать заправкой для салатов. Очень хорошо себя проявляет с рецептами, в которых используют орехи.

Когда вы будете в следующий раз запекать картофель, обязательно полейте его этим соусом. Вкус привычного гарнира будет незабываемым.

А когда вы будете спешить и готовить сэндвичи, то лучшей намазки на основу просто не найти.

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