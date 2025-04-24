Соус з меду та гірчиці вражає універсальністю, адже виходить солодким, гірким, кислим та солоним водночас. Як його приготувати та для яких страв використовувати – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Цікаво Цей салат бʼє всі можливі рекорди: ідеальний спосіб поєднання улюблених інгредієнтів

Як готувати соус

Мед та французьку гірчицю змішуємо в однакових пропорціях, зазвичай беруть по 2 столові ложки. Гірчицю можна взяти іншу, але вона не повинна бути надто гострою.

Після цього треба додати столову ложку лимонного соку, 3 столові ложки оливкової олії та добре перемішати. І все – ваш універсальний соус готовий.

Для яких страв його використовувати

Дуже добре цей соус буде смакувати з мʼясом. Він може бути маринадом, глазурʼю або звичайним додатком при подачі.

Також він може стати заправкою для салатів. Дуже добре себе проявляє з рецептами, в яких використовують горіхи.

Коли ви будете наступного разу запікати картоплю, обовʼязково полийте її цим соусом. Смак звичного гарніру буде незабутнім.

А коли ви поспішатимете та готуватимете сендвічі, то кращої намазки на основу просто не знайти.

Гарно виглядає та чудово смакує: як приготувати торт "Бите скло".