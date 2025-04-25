Головне у приготуванні печінки – зробити її максимально ніжною. І допомогти в цьому може елементарний окріп, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".

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Рецепт ніжної печінки

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів печінки;

– 3 – 4 цибулини;

– 2 зубчики часнику;

– 4 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки води;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сіль, перець та спеції до смаку.

Приготування:

Печінку миємо, заливаємо окропом і залишаємо на кілька хвилин. Цибулю нарізаємо півкільцями, смажимо до золотистості, додавши сіль та цукор. Додаємо нарізаний часник і смажимо ще 2 хвилини. Додаємо печінку, всипаємо сіль, перець та спеції, перемішуємо і тушкуємо 5 хвилин. Сметану, гірчицю та воду перемішуємо, додаємо на пательню і тушкуємо ще 10 хвилин.

Смачного!

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