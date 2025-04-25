Головне у приготуванні печінки – зробити її максимально ніжною. І допомогти в цьому може елементарний окріп, розповідає 24 Канал з посиланням на "Смачненьке".
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Рецепт ніжної печінки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів печінки;
– 3 – 4 цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 4 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки води;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– сіль, перець та спеції до смаку.
Приготування:
- Печінку миємо, заливаємо окропом і залишаємо на кілька хвилин.
- Цибулю нарізаємо півкільцями, смажимо до золотистості, додавши сіль та цукор.
- Додаємо нарізаний часник і смажимо ще 2 хвилини.
- Додаємо печінку, всипаємо сіль, перець та спеції, перемішуємо і тушкуємо 5 хвилин.
- Сметану, гірчицю та воду перемішуємо, додаємо на пательню і тушкуємо ще 10 хвилин.
Смачного!
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