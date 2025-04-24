Авокадо та яйця – ідеальне поєднання, коли потрібно хочеться подати до столу щось смачне та легке. Додаємо огірок та елементарну заправку – і справу зроблено, розповідає 24 Канал з посиланням на Beszamel.

До теми Цей салат бʼє всі можливі рекорди: ідеальний спосіб поєднання улюблених інгредієнтів

Рецепт салату з авокадо

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 1 авокадо;

– 1 свіжий зелений огірок;

– кілька крапель лимонного соку;

соус:

– 2 столові ложки грецького йогурту;

– 1 столова ложка майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Змішайте грецький йогурт із майонезом і додайте подрібнений часник. Посоліть, поперчіть до смаку і відставте соус у бік, щоб він трохи настоявся. Яйця відваріть вкруту, охолодіть, почистіть і поріжте на дрібні шматочки. Огірок також подрібніть кубиками. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кістку, вийміть м’якоть ложкою та наріжте її. Щоб авокадо не потемнів, скропіть його свіжим лимонним соком. З’єднайте всі компоненти в глибокій мисці, додайте раніше приготовлений соус і все гарно перемішайте. Цей салат найкраще смакує відразу після приготування — подавайте його як самостійну страву або разом із хрустким хлібом.

Смачного!

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