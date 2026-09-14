Закатайте 50 банок за раз, и все равно будет мало: аппетитные баклажаны, которые подают просто на хлебе

Эта закуска – бесспорный фаворит зимней консервации, которая исчезает с полок погреба первой. Она настолько густая, насыщенная и ароматная, что ее можно черпать ложкой прямо из банки и намазывать на ломтик свежего черного хлеба.

Овощи не превращаются в бесформенное пюре или пасту, поэтому, помимо вкуса, радуют и своим внешним видом. Благодаря правильной технике приготовления баклажаны и перец остаются упругими, сочными кусочками, щедро пропитанными густым томатным соком, пикантным чесноком и свежей пряной зеленью. Как вкусно заготовить баклажаны на зиму? Время : 1 час

: 1 час Порций: в зависимости от размера банок Ингредиенты:

– 2 килограмма баклажанов;

– 1,5 килограмма мясистых помидоров;

– 1 килограмм болгарского перца;

– 1 килограмм лука;

– 1 стручок острого перца;

– 1–2 головки чеснока;

– пучок кинзы или петрушки;

– 200 миллилитров растительного масла;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса. Приготовление: Баклажаны промойте, срежьте плодоножки и нарежьте достаточно большими кубиками, чтобы они не разварились в кашу во время длительного тушения. Посыпьте нарезанные баклажаны столовой ложкой соли, хорошо перемешайте руками и оставьте на 20 – 30 минут, чтобы они пустили темный сок и избавились от горечи. На помидорах сделайте крестообразные надрезы, обдайте их кипятком, снимите тонкую кожицу и нарежьте большими кусочками, отказавшись от мясорубки ради сохранения хорошей текстуры. Очищенный болгарский перец и лук нарежьте большими лепестками и полукольцами. В широком толстостенном казане или большой кастрюле хорошо разогрейте растительное масло, высыпьте лук и обжаривайте его на сильном огне без крышки около 20 минут до мягкости и ярко выраженного золотистого цвета. Добавьте к золотистому луку кубики помидоров и продолжайте готовить на сильном огне еще 15 минут, чтобы испарился лишний водянистый сок, а соус стал густым. Добавьте болгарский перец и целый стручок острого перца, после чего интенсивно обжаривайте овощную смесь без крышки еще примерно 20 минут. Баклажаны откиньте на дуршлаг, дайте стечь темной жидкости, слегка отожмите их руками и высыпьте в казан к остальным овощам. Осторожно перемешайте массу лопаткой снизу вверх и тушите без крышки 15 минут, давая баклажанам прогреться и впитать горячее масло. Добавьте оставшуюся соль, сахар, убавьте огонь до минимума, плотно накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо 50 – 55 минут, время от времени аккуратно поднимая овощи со дна. За 5 – 7 минут до готовности добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и влейте уксус, дав закуске в последний раз бурно закипеть. Разложите кипящую баклажанную массу по сухим стерилизованным банкам, герметично закатайте крышками, переверните вверх дном и оставьте под теплым пледом до полного остывания.