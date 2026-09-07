Замороженные огурцы в вине: в TikTok стал вирусным необычный напиток

В TikTok набирает популярность необычный летний напиток: в охлажденное белое вино добавляют замороженные огурцы, лед и немного рассола.

В соцсетях этот микс уже успел разделить аудиторию: одни называют его веселым летним экспериментом, другие – испорченным бокалом вина. Тренд подхватила винная блогерша Steph, а саму идею подхватили пользователи TikTok по всему миру. Она проста до абсурда: замороженные соленые огурцы, лед, немного рассола и охлажденный Sauvignon Blanc.

Что именно добавляют в бокал?

Для напитка берут несколько небольших кисло-соленых огурцов, охлажденное Совиньон Блан, лед и немного огуречного рассола. В самом простом варианте можно обойтись только вином и замороженными огурцами.

Напиток, который точно удивит: смотрите видео

Как повторить тренд дома?

Положите огурцы в пакет или контейнер и отправьте их в морозильную камеру. Когда огурцы полностью замерзнут, нарежьте их достаточно толстыми кружочками. Положите кусочки огурцов в бокал со льдом и залейте охлажденным Sauvignon Blanc. По желанию добавьте немного рассола и аккуратно перемешайте.

Если хотите попробовать этот вариант впервые, начните с небольшого количества рассола, чтобы не заглушить вкус вина.

Какие огурцы выбрать?

Лучше всего брать именно кислые и соленые огурцы с укропным ароматом. Сладковатые маринованные овощи могут нарушить баланс и сделать напиток слишком сладким.