Замороженные огурцы в вине: в TikTok стал вирусным необычный напиток
В TikTok набирает популярность необычный летний напиток: в охлажденное белое вино добавляют замороженные огурцы, лед и немного рассола.
В соцсетях этот микс уже успел разделить аудиторию: одни называют его веселым летним экспериментом, другие – испорченным бокалом вина. Тренд подхватила винная блогерша Steph, а саму идею подхватили пользователи TikTok по всему миру. Она проста до абсурда: замороженные соленые огурцы, лед, немного рассола и охлажденный Sauvignon Blanc.
Что именно добавляют в бокал?
Для напитка берут несколько небольших кисло-соленых огурцов, охлажденное Совиньон Блан, лед и немного огуречного рассола. В самом простом варианте можно обойтись только вином и замороженными огурцами.
Напиток, который точно удивит: смотрите видео
Как повторить тренд дома?
- Положите огурцы в пакет или контейнер и отправьте их в морозильную камеру.
- Когда огурцы полностью замерзнут, нарежьте их достаточно толстыми кружочками.
- Положите кусочки огурцов в бокал со льдом и залейте охлажденным Sauvignon Blanc.
- По желанию добавьте немного рассола и аккуратно перемешайте.
Если хотите попробовать этот вариант впервые, начните с небольшого количества рассола, чтобы не заглушить вкус вина.
Какие огурцы выбрать?
Лучше всего брать именно кислые и соленые огурцы с укропным ароматом. Сладковатые маринованные овощи могут нарушить баланс и сделать напиток слишком сладким.