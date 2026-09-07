У соцмережах цей мікс уже встиг розколоти аудиторію: одні називають його веселим літнім експериментом, інші – зіпсованим келихом вина. Тренд підхопила винна блогерка Steph, а саму ідею підхопили користувачі TikTok по всьому світу. Вона проста до абсурду: заморожені солоні огірки, лід, трохи розсолу й охолоджений Sauvignon Blanc.

Що саме додають у келих?

Для напою беруть кілька невеликих кисло-солоних огірків, охолоджене Sauvignon Blanc, лід і трохи огіркового розсолу. У найпростішому варіанті можна обійтися лише вином і замороженими огірками.

Напій, який точно здивує: дивіться відео

Як повторити тренд вдома?

Покладіть огірки в пакет або контейнер і відправте їх у морозильну камеру. Коли огірки повністю замерзнуть, наріжте їх досить товстими кружальцями. Покладіть шматочки огірків у келих із льодом і залийте охолодженим Sauvignon Blanc. За бажанням додайте трохи розсолу й обережно перемішайте.

Якщо хочете спробувати цей варіант уперше, почніть із невеликої кількості розсолу, щоб не заглушити смак вина.

Які огірки обрати?

Найкраще брати саме кислі та солоні огірки з кроповим ароматом. Солодкуваті мариновані овочі можуть збити баланс і зробити напій надто солодким.