Ресторанный биф Веллингтон дома: как приготовить шедевр без усилий

Иногда хочется разбавить однообразие чем-то ярким и особенным. Биф Веллингтон – отличный способ почувствовать себя шефом и насладиться невероятным блюдом ресторанного уровня.

Как создали биф Веллингтон?

Самая популярная версия связывает название блюда с Артуром Уэллсли, первым герцогом Веллингтоном, который одержал победу над Наполеоном под Ватерлоо. Говорят, что герцог был настолько привередливым в еде, что его личный повар изобрел этот рецепт, чтобы угодить господину: сочная говядина, завернутая в тесто, напоминала по форме и цвету знаменитые кожаные сапоги – "веллингтоны". Однако историки кулинарии смотрят на это скептически, замечая, что блюдо имеет выразительные французские корни, рассказывает National Geographic.

По своей сути это модификация старинного рецепта filet de bœuf en croûte (филе говядины в тесте). Вероятно, англичане просто переименовали французское блюдо в честь своего национального героя на волне патриотического подъема после наполеоновских войн.

Фото Reddit

Это был своеобразный способ "присвоить" высокую кухню врага, придав ей британского духа. Интересно, что название "биф Веллингтон" впервые появилось в англоязычных кулинарных книгах только в XX веке.

Одним из популяризаторов блюда в США стал Ричард Никсон, который обожал этот десертный на вид, но мясной по сути шедевр. Сегодня же блюдо ассоциируется прежде всего с шеф-поваром Гордоном Рамзи, который сделал его своей визитной карточкой, доведя технологию приготовления до абсолютного идеала, что требует железной дисциплины на кухне.

Почему биф веллингтон такой особенный?

Технологически биф Веллингтон – это настоящий кулинарный архитектурный шедевр, состоящий из нескольких критически важных слоев. Центром композиции является вырезка говядины (филе-миньон), которую сначала быстро обжаривают для запечатывания соков. Затем мясо покрывают слоем дюкселя – мелко порубленных грибов, обжаренных с луком-шалот и травами до полного испарения влаги, рассказывает Gordon ramsay restaurants. Именно грибы отвечают за глубокий вкус и защищают тесто от размокания.

Важным элементом, что появился в современных версиях, является слой паштета (фуа-гра) или тонких ломтиков прошутто, которые обертывают мясо с грибами перед тем, как поместить все это в слоеное тесто. Прошутто действует как влагонепроницаемый барьер, что позволяет тесту оставаться хрустящим и золотистым, пока внутри мясо доходит до идеального состояния medium rare. Выпекание требует ювелирной точности: важно не передержать блюдо, чтобы филе осталось нежным.

Как приготовить биф Веллингтон?

Долгие приготовления для современных хозяек не всегда доступны, поэтому важно уметь получать наилучший результат при наименьших усилиях. С рецептом yummy.lera это возможно даже с рецептом такого уровня!

Ингредиенты:

для шпинатных блинов:

– 25 граммов шпината;

– 1 яйцо;

– 100 миллилитров молока;

– 50 граммов муки;

– 5 миллилитров растительного масла;

– пол чайной ложки соли;

для грибной начинки:

– 15 граммов масла + 15 миллилитров масла;

– 1 лук;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 400 граммов шампиньонов;

– соль и перец по вкусу;

основа:

– 600 граммов говяжьей вырезки;

– 3 чайные ложки горчицы;

– 600 граммов слоеного теста;

– яйцо. ⠀

Приготовление:

Для приготовления блюда взбейте ингредиенты для блинов блендером, обжарьте их на слабом огне, чтобы сохранить цвет, и охладите. Для начинки пассеруйте лук с чесноком на смеси масел, добавьте шампиньоны и тушите до полного испарения влаги. Мясо нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите и "запечатайте" в мультипечи 7 минут при 200 градусов, после чего охладите и смажьте горчицей. На блинчик выложите грибную массу, мясо, заверните и оберните слоем раскатанного теста. Смажьте яйцом, по желанию сделайте узор и запекайте в мультипечи до температуры 50 градусов внутри мяса. Перед подачей подождите 10 минут, чтобы соки равномерно распределились.

