Как вкусно приготовить баклажаны: три простых рецепта, которые всегда получаются

Баклажаны легко превращаются в закуску, горячее блюдо или праздничное угощение – и для этого не нужны сложные ингредиенты. В сезон они особенно хорошо сочетаются с сыром, чесноком, зеленью и специями.

Если вы любите баклажаны – то обязательно выберете что-нибудь из этих вкусных идей. В этой подборке – рецепты на все случаи жизни, так что вы сможете проявить гибкость в любой ситуации. Запеченные баклажаны с сыром, чесноком и зеленью Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 3 столовые ложки сметаны;

– пучок укропа или петрушки;

– 1–2 столовые ложки растительного масла;

– соль;

– черный молотый перец. Приготовление: Баклажаны промойте, просушите и нарежьте вдоль ломтиками. Слегка посолите их и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пустили сок, после чего промокните бумажным полотенцем. Противень застелите пергаментом, выложите подготовленные ломтики баклажанов и смажьте их тонким слоем растительного масла с помощью кулинарной кисточки. Отправьте запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Для начинки твердый сыр натрите на средней или мелкой терке. Зелень мелко нарежьте, а чеснок пропустите через пресс. В небольшой миске смешайте сыр, чеснок, зелень, сметану, щепотку соли и молотый черный перец, тщательно все перемешав. Достаньте полуготовые баклажаны из духовки, равномерно распределите сырную начинку по поверхности каждого кусочка и верните запекаться еще на 10–12 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется аппетитной золотистой корочкой. Подавайте блюдо теплым в качестве самостоятельной закуски или гарнира. Рулетики из баклажанов Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 200 граммов крем-сыра;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 50 граммов грецких орехов;

– пучок укропа;

– 2–3 столовые ложки растительного масла;

– соль;

– черный перец. Приготовление: Этот вариант основан на контрасте: нежные ломтики баклажана и кремовая начинка с ореховой ноткой. Баклажаны нарезают тонкими ломтиками, солят и оставляют на 15–20 минут, затем промывают и обсушивают. После этого их либо обжаривают с обеих сторон до мягкости, либо запекают в духовке. Начинку готовят из крем-сыра, измельченного чеснока, зелени и грецких орехов, добавляют немного соли и перца, а затем заворачивают в каждую пластинку по небольшому количеству смеси. Баклажаны по-корейски Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 1 морковь;

– 1 сладкий перец;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– пучок петрушки;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка уксуса 9%;

– 1 чайная ложка сахара;

– половина чайной ложки молотого кориандра;

– половина чайной ложки паприки;

– соль;

– острый перец. Приготовление: Баклажаны нарезают тонкой соломкой, солят и оставляют на 15 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу. Затем их обжаривают на растительном масле до мягкости – так овощи лучше впитывают заправку. К баклажанам добавляют морковь, сладкий перец, лук, чеснок, петрушку, а также соевый соус, уксус 9%, сахар, молотый кориандр, паприку, соль и острый перец. После перемешивания закуску посыпают зеленью и ставят в холодильник как минимум на 2 часа – за это время вкусы успевают объединиться в одну яркую композицию.