Как вкусно приготовить баклажаны: три простых рецепта, которые всегда получаются
Баклажаны легко превращаются в закуску, горячее блюдо или праздничное угощение – и для этого не нужны сложные ингредиенты. В сезон они особенно хорошо сочетаются с сыром, чесноком, зеленью и специями.
Если вы любите баклажаны – то обязательно выберете что-нибудь из этих вкусных идей. В этой подборке – рецепты на все случаи жизни, так что вы сможете проявить гибкость в любой ситуации.
Запеченные баклажаны с сыром, чесноком и зеленью
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки сметаны;
– пучок укропа или петрушки;
– 1–2 столовые ложки растительного масла;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Баклажаны промойте, просушите и нарежьте вдоль ломтиками.
- Слегка посолите их и оставьте на 10–15 минут, чтобы они пустили сок, после чего промокните бумажным полотенцем.
- Противень застелите пергаментом, выложите подготовленные ломтики баклажанов и смажьте их тонким слоем растительного масла с помощью кулинарной кисточки.
- Отправьте запекаться в разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут.
- Для начинки твердый сыр натрите на средней или мелкой терке.
- Зелень мелко нарежьте, а чеснок пропустите через пресс.
- В небольшой миске смешайте сыр, чеснок, зелень, сметану, щепотку соли и молотый черный перец, тщательно все перемешав.
- Достаньте полуготовые баклажаны из духовки, равномерно распределите сырную начинку по поверхности каждого кусочка и верните запекаться еще на 10–12 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется аппетитной золотистой корочкой.
- Подавайте блюдо теплым в качестве самостоятельной закуски или гарнира.
Рулетики из баклажанов
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 200 граммов крем-сыра;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 50 граммов грецких орехов;
– пучок укропа;
– 2–3 столовые ложки растительного масла;
– соль;
– черный перец.
Приготовление:
- Этот вариант основан на контрасте: нежные ломтики баклажана и кремовая начинка с ореховой ноткой.
- Баклажаны нарезают тонкими ломтиками, солят и оставляют на 15–20 минут, затем промывают и обсушивают.
- После этого их либо обжаривают с обеих сторон до мягкости, либо запекают в духовке.
- Начинку готовят из крем-сыра, измельченного чеснока, зелени и грецких орехов, добавляют немного соли и перца, а затем заворачивают в каждую пластинку по небольшому количеству смеси.
Баклажаны по-корейски
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 1 морковь;
– 1 сладкий перец;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– пучок петрушки;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка уксуса 9%;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки молотого кориандра;
– половина чайной ложки паприки;
– соль;
– острый перец.
Приготовление:
- Баклажаны нарезают тонкой соломкой, солят и оставляют на 15 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.
- Затем их обжаривают на растительном масле до мягкости – так овощи лучше впитывают заправку.
- К баклажанам добавляют морковь, сладкий перец, лук, чеснок, петрушку, а также соевый соус, уксус 9%, сахар, молотый кориандр, паприку, соль и острый перец.
- После перемешивания закуску посыпают зеленью и ставят в холодильник как минимум на 2 часа – за это время вкусы успевают объединиться в одну яркую композицию.