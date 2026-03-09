В чем особенность борща с карасями, который любил Тарас Шевченко: рецепт аутентичного блюда

Украинская кухня умеет удивлять не только известными блюдами, но и неожиданными вариантами хорошо знакомых рецептов. Она богата на вкусы, традиции и локальные особенности, поэтому даже борщ в разных регионах готовят по-своему.

Борщ с карасями – одна из таких необычных версий, которая заслуживает отдельного внимания. Благодаря сочной рыбе и душистым овощам блюдо получается наваристым, питательным и очень выразительным на вкус, сообщает Тикток Аlin with kichen. К тому же именно этот борщ называют любимым блюдом Кобзаря, а это уже веская причина хотя бы раз приготовить его дома.

Как приготовить борщ с карасями?

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 карася для бульона;

– 5 средних картофелин;

– 3 луковицы;

– 1 средняя морковь;

– 2 средние вареные свеклы;

– 100 граммов капусты;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 болгарский перец;

– 1 столовая ложка сахара;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– лавровый лист по вкусу;

– специи по вкусу;

– соль по вкусу;

– 3 – 4 карася для жарки.

Готовим любимый борщ Кобзаря: видео

Приготовление:

Для бульона возьмите 2 очищенные речные караси, добавьте целую луковицу, чеснок и немного соли, после чего варите 20 – 30 минут. Тем временем приготовьте зажарку: на сковороде обжарьте лук с морковью, добавьте вареную свеклу, сахар и тушите 6 – 7 минут. По желанию всыпьте мелко нарезанный болгарский перец и готовьте дальше, помешивая. Томатную пасту разведите в небольшом количестве воды, влейте к свекольной массе, все перемешайте и протушите еще 5 минут. Когда бульон будет готов, достаньте из него луковицу и добавьте нарезанный кубиками картофель. После того как картофель сварится, всыпьте нашинкованную капусту. Дайте капусте немного провариться, тогда переложите в борщ зажарку, перемешайте и варите еще 10 – 15 минут. В конце добавьте специи, соль по вкусу, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок. Прокипятите борщ еще 6 – 7 минут, а затем оставьте настаиваться минимум на 30 – 40 минут. Подавайте со сметаной и свежей зеленью.

Что любил есть Тарас Шевченко?

Кобзарь не только писал о борще, но и охотно ел его в жизни. Именно этим блюдом, а также другими интересными блюдами, его часто угощали в гостях во время званых обедов, пишет NV.

Вот несколько упоминаний о таких угощениях. Вечер провел у Галагана. Он прочитал описание своего домика, выстроенного им в старом малороссийском вкусе в Прилуцком уезде. Панская, но хорошая и достойная подражания затея. Но когда Тарас Григорьевич съел несколько ложек борща, он не утерпел, чтобы не признаться: если он и ел подобный борщ, то, вероятно, очень давно, хотя вряд ли когда и приходилось пробовать.

Борщ этот был с сухими карасями, со свежей капустой и какими-то особыми приправами. Потом подали пшенную кашу, вареную на раковой похлебке с укропом, и Шевченко совсем растаял, - свои воспоминания дает украинский писатель Александр Афанасьев-Чужбинский.

Много записей о вкусовых привычках Кобзаря есть в "Дневнике". Здесь снова о карасевом борще:

"Вчера Сошальский пригласил меня с Михаилом на борщ с сушеными карасями и на вареники. А сегодня графиня Н[астасья] И[вановна] просит запискою к себе обедать и обещает познакомить с декабристом бароном Шейгелем. Мы предпочли декабриста борщу с карасями и за измену были наказаны бароном. Он не пришел к обеду. Одичалый барон".

Один из интересных фактов, что Тарас Шевченко любил пельмени. Одна из натурщиц Тараса Агата Ускова имеет такие воспоминания: "Шевченко не очень любил поесть, но при случае мог съесть немало. В форте одно время была мода на пельмени. Дамы собирались и сами их готовили. Однажды, когда пельмени готовились у меня, в самом разгаре нашей работы заходит Шевченко. Дамы его спрашивают, сколько сделать пельменей на его пайку. Он отвечает: "сотню" – ему отвечают, что он не съест, но он просит об этом не беспокоиться.

Тогда ему приготовили сотню крупнее других, и в некоторые из них наложили больше перца, в другие соли, лука, крупы и др. Эту сотню сварили отдельно и ждали, что будет, когда попадутся ему пельмени с такой начинкой, но он хорошенько все съел и даже не скривился (и без всяких последствий)".

Шевченко ценил не причудливую кухню, а сытные и хорошо знакомые блюда, которые действительно нравились. Из воспоминаний современников видно, что он охотно ел борщ, кашу, вареники и пельмени, а особенно любил еду с выразительным домашним характером. Именно такие подробности хорошо дополняют представление о Кобзаре не только как о поэте, а и как о человеке своего времени.