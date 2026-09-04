Вкуснее маринованных грибов и готовится за сутки: безумно вкусная закуска из баклажанов

Когда хочется приготовить сочную, ароматную и в меру острую закуску, которая будет вкуснее дорогих маринованных грибов, этот экспресс-рецепт становится бесспорным фаворитом!

Здесь не нужно утомительно жарить у горячей плиты или заниматься сложной стерилизацией банок. Баклажаны сохраняют нежную, мясистую структуру благодаря короткой варке, а пряный маринад с чесноком, свежей зеленью и цельным кориандром пропитывает каждый кусочек всего за сутки в холодильнике, рассказывает Cookpad. Как вкусно замариновать баклажаны? Время : 20 минут + маринование

: 20 минут + маринование Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма баклажанов;

– 1 большой пучок зелени;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

маринад:

– 200 миллилитров воды;

– 200 миллилитров уксуса;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 150 граммов сахара;

– 60 граммов соли;

– 2 лавровых листа;

– 10 горошин черного перца;

– 15 семян кориандра. Приготовление: В просторной широкой кастрюле доведите до кипения достаточное количество воды. У вымытых баклажанов срежьте плодоножки и хвостики, опустите плоды целиком в кипящую воду и варите на умеренном огне 10 – 15 минут (они должны слегка протыкаться вилкой, но не развариваться). Достаньте овощи шумовкой и дайте им полностью остыть. Для маринада в небольшом сотейнике смешайте воду, уксус, растительное масло, сахар, соль, лавровый лист, горошины перца и семена кориандра. Поставьте емкость на огонь, дождитесь полного растворения сахара, прокипятите 1 минуту и снимите с плиты, чтобы маринад остыл до комнатной температуры. Свежую зелень мелко нарежьте ножом, чеснок пропустите через пресс или мелко порубите, после чего смешайте их в отдельной миске. Остывшие баклажаны нарежьте ровными кружочками толщиной около 1 сантиметра. В удобный стеклянный поддон или эмалированную форму выложите слой баклажанов, щедро посыпьте его смесью зелени с чесноком, сверху снова выложите баклажаны – чередуйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Равномерно залейте все охлажденным пряным маринадом, сверху положите плоскую тарелку и небольшой груз (например, банку с водой), накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник ровно на 24 часа. Через сутки доставайте упругие ломтики баклажанов: они уже полностью промариновались, впитали пикантный чесночный аромат и готовы к подаче с картофелем, запеченным мясом или просто со свежим черным хлебом.