Нет разрыхлителя и мало времени, чтобы бежать в магазин? Домашние пекари могут положиться на проверенные альтернативы этого продукта.

Чтобы понимать, чем заменить разрыхлитель, не надо быть экспертом. Базового понимания состава ингредиента достаточно, пишет 24 Канал со ссылкой на News24.

Чем заменить разрыхлитель в выпечке?

Разрыхлитель – это, по сути, комбинация соды, муки и лимонной кислоты, смешанных в определенных пропорциях для обеспечения оптимальных реакций во время выпекания. Некоторые производители решают заменить крахмал на муку, чтобы продлить срок годности разрыхлителя.

Для тех, кто хочет заменить коммерческий разрыхлитель, можно создать домашнюю версию, используя обычные кухонные ингредиенты.

Рецепт предусматривает 5 столовых ложек пищевой соды, 3 столовые ложки лимонной кислоты, 6 столовых ложек муки и 6 столовых ложек кукурузного крахмала. Все ингредиенты следует смешать в абсолютно сухой стеклянной банке с помощью деревянной палочки, чтобы избежать любых преждевременных реакций, вызванных влажной или металлической посудой.

Этот способ приготовления разрыхлителя "сделай сам" предлагает практичное решение для домашних пекарей, которые по тем или иным причинам не имеют ингредиента.

