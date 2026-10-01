Воды нет, а есть нужно: блюда, после которых посуду можно не мыть
Когда дома нет воды, привычное приготовление еды вдруг становится гораздо сложнее: не хочется пачкать кастрюли, тарелки и разделочные доски, которые потом нечем помыть. В такой ситуации удобнее всего готовить блюда, которые можно собрать в одной посуде, завернуть в фольгу или пергамент или вообще есть руками.
Пита и сэндвичи позволяют обойтись почти без посуды, особенно если взять консервы, готовое мясо, сыр и уже подготовленные овощи. А если есть плита или духовка, часть блюд можно приготовить в рукаве, на пергаменте или в собственном соку – без добавления воды и лишней посуды после ужина.
24 Канал собрал несколько вариантов для таких ситуаций – от быстрой начинки для питы и сытного сэндвича до горячего блюда, где бульон образуется непосредственно во время приготовления.
Какую начинку приготовить для питы, когда нет воды?
- Время: 10 минут
- Порций: 2 – 3 питы
Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца или курицы в собственном соку;
– 3 – 4 столовые ложки консервированной кукурузы;
– 1 небольшой огурец;
– 1 помидор или несколько помидоров черри;
– 2 – 3 листа салата или пекинской капусты;
– 2 столовые ложки сливочного сыра или густого соуса;
– соль по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Откройте банку и слейте лишнюю жидкость.
- Переложите тунца или курицу в миску и разделите вилкой на небольшие кусочки. Добавьте кукурузу, нарезанный огурец и помидор. Листья салата или пекинской капусты порвите руками, чтобы не использовать лишнюю доску.
- Добавьте крем-сыр или густой соус, соль и перец по вкусу. Перемешайте начинку так, чтобы она держалась кучей и не вытекала из питы.
- Разрежьте готовую питу пополам или сделайте надрез сбоку. Наполните ее начинкой и сразу подавайте.
- Если воды совсем нет, берите овощи, которые уже чистые или не требуют тщательного мытья: салат из пакета, черри, консервированную кукурузу, маринованные огурцы или готовую овощную смесь.
Как приготовить сэндвич с курицей, сыром и кукурузой?
- Время: 20 минут
- Порций: 1 – 2
Ингредиенты:
– 1 багет;
– 120 граммов куриного бедра или копченого куриного филе;
– 30 граммов лука;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 2 вареных яйца;
– 40 граммов консервированной кукурузы;
– 40 граммов майонеза;
– 40 граммов сыра чеддер;
– 40 граммов маринованного огурца;
– 20 граммов халапеньо;
– 20 граммов листьев салата;
– 10 граммов горчицы;
– копченая паприка по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Если вы используете свежее куриное бедро, посолите его, поперчите и приправьте копченой паприкой.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте курицу до румяной корочки и готовности.
- Багет разрежьте пополам и подрумяньте срезом вниз на той же сковороде.
- Готовую курицу нарежьте тонкими кусочками. Лук нарежьте полукольцами.
- Обжарьте лук до мягкости, добавьте курицу и чеддер. Перемешайте и прогрейте, чтобы сыр расплавился.
- Вареные яйца измельчите вилкой, добавьте консервированную кукурузу и майонез. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Нижнюю половину багета смажьте горчицей. Выложите яичную начинку с кукурузой, сверху добавьте курицу с сыром.
- Маринованный огурец и халапеньо нарежьте ломтиками и выложите на курицу. Добавьте листья салата.
- Накройте второй половиной багета и сразу подавайте.
Если нет воды и нет возможности готовить свежее мясо, куриное бедро можно заменить готовым копченым филе. Его достаточно нарезать ломтиками и добавить в сэндвич вместе с сыром – обжаривать курицу отдельно уже не придется.
Как приготовить куриный суп без воды?
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов куриного филе бедра, желательно с кожей;
– 1 кочан пекинской капусты;
– 200 граммов вешенок;
– 150 граммов дайкона;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 4 зубчика чеснока;
– небольшой кусочек свежего имбиря;
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка кунжутного масла;
– 100 граммов фунчозы;
– зеленый лук по вкусу;
– кинза по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– соус шрирача по вкусу – по желанию.
Как приготовить бульон: смотрите видео
Приготовление:
- Все овощи помойте и нарежьте произвольными кусочками. Пекинскую капусту разделите на плотную белую часть и мягкие зеленые листья.
- На дно кастрюли выложите белую часть капусты и лук. Затем добавьте дайкон, морковь, целые кусочки курицы кожей вниз, вешенки, чеснок и имбирь.
- Сверху накройте все зелеными листьями пекинской капусты. Влейте соевый соус и кунжутное масло, добавьте соль и перец.
- Плотно накройте кастрюлю крышкой и тушите на минимальном огне примерно 40 минут. Воду не добавляйте – овощи и курица выделят достаточно сока, из которого образуется насыщенный бульон.
- Фунчозу заранее запарьте в соответствии с инструкцией на упаковке и выложите в миски.
- Добавьте курицу и овощи, залейте бульоном, образовавшимся во время тушения.
- Перед подачей посыпьте зеленым луком и кинзой. По желанию добавьте немного соуса шрирача.