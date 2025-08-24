10 аутентичных украинских блюд, которые должны быть на праздничном столе 24 августа
- Стол на День Независимости должен быть не только вкусным, но и аутентичным.
- Украинская кухня предлагает богатый ассортимент блюд, среди которых что-то точно придется вам по вкусу.
Украинская кухня имеет давнюю историю и традиции, взлелеянные поколениями. Сейчас как никогда важно беречь собственную идентичность, и аутентичные блюда – прекрасная возможность это сделать.
Некоторые рецепты украинских блюд пришли к нам сквозь сотни лет и поколения. Праздновать День Независимости нужно не только вкусно, но и с чувством причастности к кулинарным традициям. 24 Канал предлагает подборку рецептов, среди которых вы точно найдете что-то себе по вкусу.
Баклажаны с чесноком
- Время: 1 час
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 баклажана;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– полпучка зелени петрушки;
– лимон по вкусу;
– 1 лук;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны хорошо промойте, вытрите насухо и несколько раз проколите вилкой. Слегка смажьте их оливковым маслом и запекайте в духовке, пока они не станут мягкими.
- Когда овощи остынут, снимите с них кожуру. Или разрежьте каждый пополам и ложкой достаньте мякоть.
- Лук и чеснок очистите, а с петрушки и кинзы оборвите только листья. Измельчите все ножом или воспользуйтесь блендером. Должна получиться однородная масса с небольшими кусочками.
- Мякоть запеченных баклажанов сбрызните чайной ложкой лимонного сока, немного посолите и разомните вилкой до состояния пюре (или очень мелко нарежьте).
- В отдельной миске смешайте оливковое масло с еще одной ложечкой лимонного сока и хорошо взболтайте. Все перемешайте, сбрызните маслом и посолите по вкусу.
Капустняк
- Время: 1 час
- Порций: 10
Ингредиенты:
– – 500 граммов квашеной капусты;
– 600 граммов свиных ребер;
– 200 граммов копченых ребер;
– 2 луковицы;
– 1 морковка;
– корень петрушки (сушеный или свежий), черный перец горошком, лавровый лист;
– сметана 20%;
– петрушка, укроп;
– соль;
– перец;
– 5 картофелин.
Приготовление:
- Свиные ребрышки поделите на порционные куски и сложите в большую кастрюлю.
- Добавьте целую очищенную луковицу, лавровый лист, несколько горошин перца и корень петрушки. Залейте холодной водой, накройте крышкой и варите на малом огне.
- Параллельно сварите в картофель "в мундире". Морковь натрите на терке, вторую луковицу измельчите ножом, а копченые ребрышки порежьте небольшими кусочками.
- На сковороде подрумяньте копчености, затем добавьте лук, морковь, немного соли, перца и квашеную капусту. Тушите все вместе, вливая немного бульона из вареных ребер, пока капуста не станет мягкой.
- Процедите готовый бульон, переложите в него тушеную капусту с овощами и куски отварного мяса. Варите до тех пор, пока капуста окончательно не дойдет до готовности.
- Отделите мясо от костей, верните его в кастрюлю. Перед подачей добавьте сметану, очищенный картофель и свежую зелень. Подавайте блюдо горячим.
Картофельная бабка
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– килограмм картофеля;
– 300 граммов подчеревины;
– 2 луковицы;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель натрите на терке, как для драников, или перекрутите через мясорубку.
- На сковороде поджарьте мелко нарезанное сало вместе с луком до золотистости.
- Смешайте их с картофельной массой, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
- Выложите смесь в форму и выпекайте при температуре 180 градусов около часа.
- Готовую картофельную бабку подавайте со сметаной или свежим салатом.
Казацкий кулеш
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов сала;
– 100 граммов пшена;
– 6 картофелин;
– 2 луковицы;
– 1 пучок петрушки;
– 2 литра воды.
Приготовление:
- Пшено несколько раз промойте в теплой воде, чтобы избавиться от горечи, затем откиньте на сито и дайте стечь остаткам жидкости.
- Переложите крупу в кастрюлю, залейте свежей водой, доведите до кипения, подсолите и варите на среднем огне около 10 минут.
- Картофель очистите, нарежьте средними кубиками и добавьте к пшену, когда он немного сварится. Продолжайте готовить еще примерно 15 минут, пока картофель станет почти мягким.
- Сало нарежьте небольшими кусочками, а лук измельчите.
- На горячей сковороде подтопите сало, затем добавьте лук и обжарьте до румяности.
- Введите поджаренную заправку в кастрюлю с пшеном и картофелем, перемешайте и оставьте кулеш на слабом огне еще на 5 – 7 минут.
- Снимите блюдо с плиты и оставьте под крышкой на 20 минут, чтобы настоялось. Перед подачей посыпьте измельченной свежей зеленью.
Голубцы с пшеном и грибами
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 белая капуста;
– 1 стакан пшена;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 2 столовая ложка масла;
– 200 граммов шампиньонов;
– лавровый лист;
– томаты;
– соль, перец.
Приготовление:
- Капусту хорошо промойте и осторожно разделите на отдельные листья. Опустите их в кипящую воду, отварите несколько минут и оставьте охлаждаться.
- Для начинки промойте пшено, сварите его до готовности на небольшом огне и дайте полностью остыть. Морковь и лук очистите, нарежьте соломкой и обжарьте на сковороде до легкого золотистого оттенка с нарезанными грибами.
- Соедините пшено с обжаренными овощами, приправьте солью и перцем, перемешайте до однородной массы.
- Помидоры очистите от кожуры, нарежьте кубиками и тушите на слабом огне. Добавьте соль и перец, размешайте и оставьте остыть.
- Духовку разогрейте до 180 градусов. На каждый капустный лист выложите порцию начинки, заверните голубцы, выложите их в форму для запекания, полейте томатным соусом и добавьте лавровый лист. Запекайте около 45 минут.
- Готовые голубцы подавайте горячими, разложив на тарелки.
Жаркое в горшочках
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 2 куриных филе;
– 500 граммов грибов;
– 3 яйца;
– 400 граммов сметаны;
– 150 граммов твердого сыра;
– 80 миллилитров подсолнечного масла;
– 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мясо хорошо промойте и нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте примерно сорок миллилитров масла и обжарьте мясо до золотистой корочки в течение 7 – 8 минут. Отставьте в сторону.
- Грибы разделите на четыре части, выложите на горячую сковороду и готовьте, помешивая, пока не выпарится жидкость. После этого влейте еще немного масла и поджарьте до румяного цвета.
- Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Смешайте его с обжаренным мясом и грибами, приправьте солью и перцем.
- Для заливки взбейте яйца, добавьте сметану и перемешайте. Чеснок пропустите через пресс и введите в смесь.
- Подготовленный картофель с мясом и грибами разложите по горшочкам, залейте сметанно-яичной массой и посыпьте натертым сыром.
- Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 – 45 минут, пока картофель не станет мягким. Подавайте блюдо прямо в горшочках.
Мясные крученики с мясом
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов свиной корейки;
– 80 граммов чернослива;
– соль – по вкусу;
– черный молотый перец – по вкусу;
– молотый мускатный орех – по вкусу;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка майонеза;
– 50 миллилитров воды.
Приготовление:
- Мясо слегка отбейте кухонным молоточком, так оно станет тоньше и эластичнее.
- На край каждого куска положите несколько плодов чернослива.
- В небольшой миске смешайте соль, молотый перец и щепотку мускатного ореха. Этой ароматной смесью приправьте подготовленные кусочки мяса.
- Сверните каждый кусочек в рулетик так, чтобы чернослив и специи оказались внутри.
- Форму для запекания выстелите пергаментом и выложите в нее рулеты.
- Для соуса-заливки соедините сметану, майонез, воду и специи. Перемешайте до однородности и залейте этой смесью рулетики.
- Готовьте в духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.
Паляница с начинкой
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 12
Ингредиенты:
лепешка:
– 900 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1,5 килограмма муки;
мясная начинка:
– 1 килограмма куриных четвертинок;
– 1,5 килограмма свиной лопатки;
– 4 горошинки черного перца;
– 2 лавровых листа;
– 3 четверти чайной ложки соли;
– 5 яиц;
приправа:
– треть чайной ложки смеси перцев;
– половина чайной ложки приправы для мяса;
– 1 чайная ложка кориандра.
Приготовление:
- В кефир вбейте яйца, добавьте соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте. Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто, пока оно станет мягким и упругим, не липнуть к рукам.
- Разделите его на две части. Первую раскатайте в круглый корж толщиной около 5 – 7 миллиметров и выложите на смазанный маслом пергамент.
- Сделайте на лепешке несколько проколов вилкой и поставьте его в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 25 минут. Аналогично приготовьте и вторую половину теста.
- Мясо положите в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте специи. Варите до мягкости, затем нарежьте готовое мясо кубиками.
- Соедините кусочки испеченных лепешек с мясом. Добавьте приправы, влейте около 1 литра бульона и тщательно перемешайте массу руками. Дайте настояться 15 – 20 минут.
- Затем введите в смесь яйца, еще раз хорошо перемешайте и переложите в формы. Начинку нужно плотно утрамбовать.
- Выпекайте при 180 градусах около часа. Когда лепешка остынет, достаньте ее из формы и подавайте к столу.
Пирожки с вишней
- Время: 2 часа
- Порций: 24 пирожки
Ингредиенты:
– 400 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 75 граммов сахара;
– 25 – 30 граммов свежих дрожжей;
– 75 граммов масла;
– 75 миллилитров растительного масла;
– 700 граммов муки;
– 5 граммов соли;
начинка:
– 1 килограмм вишен без косточек,
– 150 граммов сахара,
– 75 граммов крахмала.
Приготовление:
- В чуть подогретое молоко всыпьте сахар, добавьте яйцо, предварительно взбитое вилкой, и дрожжи.
- Тщательно перемешайте смесь и оставьте в теплом месте примерно на 15 минут, накрыв миску полотенцем.
- Затем постепенно вводите муку с солью, замешивая мягкое, немного липкое, но податливое тесто. Со временем оно станет более эластичным.
- Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на около часа. Если оно поднимется быстрее, можно переходить к следующему шагу.
- Отдельно подогрейте смесь сливочного и растительного масла, добавьте к тесту и еще раз вымесите сначала в миске, а затем на рабочей поверхности. Верните тесто в миску, накройте и оставьте на 30 минут в теплом месте.
- Разделите тесто на 24 порции.
- Вишню проварите с сахаром, добавьте крахмал, доведите до кипения и дайте остыть.
- Сформируйте пирожки, плотно защипните края и оставьте на 30 – 40 минут, чтобы они подошли.
- Смажьте сверху смесью яйца и сахара для золотистой корочки. Выпекайте при 200 градусах около 10 минут.
Сырники с ягодами
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов творога кисломолочного;
– 4 желтка яичных;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 грамма сахара ванильного;
– 4 столовые ложки муки пшеничной;
– масло подсолнечное рафинированное – по вкусу.
Приготовление:
- В большой миске соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородной массы.
- Постепенно добавьте муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и немного липким, но не жидким. Если творог влажный, подсыпьте немного муки для удобства.
- Присыпьте руки мукой, отделите небольшую часть теста и сформируйте шарик. Обваляйте его в муке и слегка приплюсните ножом, чтобы образовалась небольшая лепешка.
- Разогрейте сковородку на среднем огне, добавьте немного растительного или сливочного масла.
- Обжарьте сырники по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
- Подавайте горячими с медом, сметаной и свежими ягодами.
Аутентичные блюда – это часть нашей культуры, которую нужно лелеять. Многие из них стали частью наследия ЮНЕСКО, поэтому стоит как можно чаще воспроизводить их на своих кухнях.