Украинская кухня имеет давнюю историю и традиции, взлелеянные поколениями. Сейчас как никогда важно беречь собственную идентичность, и аутентичные блюда – прекрасная возможность это сделать.

Некоторые рецепты украинских блюд пришли к нам сквозь сотни лет и поколения. Праздновать День Независимости нужно не только вкусно, но и с чувством причастности к кулинарным традициям. 24 Канал предлагает подборку рецептов, среди которых вы точно найдете что-то себе по вкусу.

Баклажаны с чесноком

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 баклажана;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– полпучка зелени петрушки;

– лимон по вкусу;

– 1 лук;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны хорошо промойте, вытрите насухо и несколько раз проколите вилкой. Слегка смажьте их оливковым маслом и запекайте в духовке, пока они не станут мягкими. Когда овощи остынут, снимите с них кожуру. Или разрежьте каждый пополам и ложкой достаньте мякоть. Лук и чеснок очистите, а с петрушки и кинзы оборвите только листья. Измельчите все ножом или воспользуйтесь блендером. Должна получиться однородная масса с небольшими кусочками. Мякоть запеченных баклажанов сбрызните чайной ложкой лимонного сока, немного посолите и разомните вилкой до состояния пюре (или очень мелко нарежьте). В отдельной миске смешайте оливковое масло с еще одной ложечкой лимонного сока и хорошо взболтайте. Все перемешайте, сбрызните маслом и посолите по вкусу.

Капустняк

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– – 500 граммов квашеной капусты;

– 600 граммов свиных ребер;

– 200 граммов копченых ребер;

– 2 луковицы;

– 1 морковка;

– корень петрушки (сушеный или свежий), черный перец горошком, лавровый лист;

– сметана 20%;

– петрушка, укроп;

– соль;

– перец;

– 5 картофелин.

Приготовление:

Свиные ребрышки поделите на порционные куски и сложите в большую кастрюлю. Добавьте целую очищенную луковицу, лавровый лист, несколько горошин перца и корень петрушки. Залейте холодной водой, накройте крышкой и варите на малом огне. Параллельно сварите в картофель "в мундире". Морковь натрите на терке, вторую луковицу измельчите ножом, а копченые ребрышки порежьте небольшими кусочками. На сковороде подрумяньте копчености, затем добавьте лук, морковь, немного соли, перца и квашеную капусту. Тушите все вместе, вливая немного бульона из вареных ребер, пока капуста не станет мягкой. Процедите готовый бульон, переложите в него тушеную капусту с овощами и куски отварного мяса. Варите до тех пор, пока капуста окончательно не дойдет до готовности. Отделите мясо от костей, верните его в кастрюлю. Перед подачей добавьте сметану, очищенный картофель и свежую зелень. Подавайте блюдо горячим.

Картофельная бабка

Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– килограмм картофеля;

– 300 граммов подчеревины;

– 2 луковицы;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель натрите на терке, как для драников, или перекрутите через мясорубку. На сковороде поджарьте мелко нарезанное сало вместе с луком до золотистости. Смешайте их с картофельной массой, посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Выложите смесь в форму и выпекайте при температуре 180 градусов около часа. Готовую картофельную бабку подавайте со сметаной или свежим салатом.

Казацкий кулеш

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов сала;

– 100 граммов пшена;

– 6 картофелин;

– 2 луковицы;

– 1 пучок петрушки;

– 2 литра воды.

Приготовление:

Пшено несколько раз промойте в теплой воде, чтобы избавиться от горечи, затем откиньте на сито и дайте стечь остаткам жидкости. Переложите крупу в кастрюлю, залейте свежей водой, доведите до кипения, подсолите и варите на среднем огне около 10 минут. Картофель очистите, нарежьте средними кубиками и добавьте к пшену, когда он немного сварится. Продолжайте готовить еще примерно 15 минут, пока картофель станет почти мягким. Сало нарежьте небольшими кусочками, а лук измельчите. На горячей сковороде подтопите сало, затем добавьте лук и обжарьте до румяности. Введите поджаренную заправку в кастрюлю с пшеном и картофелем, перемешайте и оставьте кулеш на слабом огне еще на 5 – 7 минут. Снимите блюдо с плиты и оставьте под крышкой на 20 минут, чтобы настоялось. Перед подачей посыпьте измельченной свежей зеленью.

Голубцы с пшеном и грибами

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 белая капуста;

– 1 стакан пшена;

– 1 морковь;

– 1 луковица;

– 2 столовая ложка масла;

– 200 граммов шампиньонов;

– лавровый лист;

– томаты;

– соль, перец.

Приготовление:

Капусту хорошо промойте и осторожно разделите на отдельные листья. Опустите их в кипящую воду, отварите несколько минут и оставьте охлаждаться. Для начинки промойте пшено, сварите его до готовности на небольшом огне и дайте полностью остыть. Морковь и лук очистите, нарежьте соломкой и обжарьте на сковороде до легкого золотистого оттенка с нарезанными грибами. Соедините пшено с обжаренными овощами, приправьте солью и перцем, перемешайте до однородной массы. Помидоры очистите от кожуры, нарежьте кубиками и тушите на слабом огне. Добавьте соль и перец, размешайте и оставьте остыть. Духовку разогрейте до 180 градусов. На каждый капустный лист выложите порцию начинки, заверните голубцы, выложите их в форму для запекания, полейте томатным соусом и добавьте лавровый лист. Запекайте около 45 минут. Готовые голубцы подавайте горячими, разложив на тарелки.

Жаркое в горшочках

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 2 куриных филе;

– 500 граммов грибов;

– 3 яйца;

– 400 граммов сметаны;

– 150 граммов твердого сыра;

– 80 миллилитров подсолнечного масла;

– 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо хорошо промойте и нарежьте небольшими кубиками. В сковороде разогрейте примерно сорок миллилитров масла и обжарьте мясо до золотистой корочки в течение 7 – 8 минут. Отставьте в сторону. Грибы разделите на четыре части, выложите на горячую сковороду и готовьте, помешивая, пока не выпарится жидкость. После этого влейте еще немного масла и поджарьте до румяного цвета. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Смешайте его с обжаренным мясом и грибами, приправьте солью и перцем. Для заливки взбейте яйца, добавьте сметану и перемешайте. Чеснок пропустите через пресс и введите в смесь. Подготовленный картофель с мясом и грибами разложите по горшочкам, залейте сметанно-яичной массой и посыпьте натертым сыром. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 – 45 минут, пока картофель не станет мягким. Подавайте блюдо прямо в горшочках.

Мясные крученики с мясом

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов свиной корейки;

– 80 граммов чернослива;

– соль – по вкусу;

– черный молотый перец – по вкусу;

– молотый мускатный орех – по вкусу;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 столовая ложка майонеза;

– 50 миллилитров воды.

Приготовление:

Мясо слегка отбейте кухонным молоточком, так оно станет тоньше и эластичнее. На край каждого куска положите несколько плодов чернослива. В небольшой миске смешайте соль, молотый перец и щепотку мускатного ореха. Этой ароматной смесью приправьте подготовленные кусочки мяса. Сверните каждый кусочек в рулетик так, чтобы чернослив и специи оказались внутри. Форму для запекания выстелите пергаментом и выложите в нее рулеты. Для соуса-заливки соедините сметану, майонез, воду и специи. Перемешайте до однородности и залейте этой смесью рулетики. Готовьте в духовке при температуре 200 градусов примерно 30 минут.

Паляница с начинкой

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 12

Ингредиенты:

лепешка:

– 900 миллилитров кефира;

– 2 яйца;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1,5 килограмма муки;

мясная начинка:

– 1 килограмма куриных четвертинок;

– 1,5 килограмма свиной лопатки;

– 4 горошинки черного перца;

– 2 лавровых листа;

– 3 четверти чайной ложки соли;

– 5 яиц;

приправа:

– треть чайной ложки смеси перцев;

– половина чайной ложки приправы для мяса;

– 1 чайная ложка кориандра.

Приготовление:

В кефир вбейте яйца, добавьте соль, сахар и соду. Хорошо перемешайте. Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто, пока оно станет мягким и упругим, не липнуть к рукам. Разделите его на две части. Первую раскатайте в круглый корж толщиной около 5 – 7 миллиметров и выложите на смазанный маслом пергамент. Сделайте на лепешке несколько проколов вилкой и поставьте его в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 25 минут. Аналогично приготовьте и вторую половину теста. Мясо положите в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте специи. Варите до мягкости, затем нарежьте готовое мясо кубиками. Соедините кусочки испеченных лепешек с мясом. Добавьте приправы, влейте около 1 литра бульона и тщательно перемешайте массу руками. Дайте настояться 15 – 20 минут. Затем введите в смесь яйца, еще раз хорошо перемешайте и переложите в формы. Начинку нужно плотно утрамбовать. Выпекайте при 180 градусах около часа. Когда лепешка остынет, достаньте ее из формы и подавайте к столу.

Пирожки с вишней

Время: 2 часа

2 часа Порций: 24 пирожки

Ингредиенты:

– 400 миллилитров молока;

– 1 яйцо;

– 75 граммов сахара;

– 25 – 30 граммов свежих дрожжей;

– 75 граммов масла;

– 75 миллилитров растительного масла;

– 700 граммов муки;

– 5 граммов соли;

начинка:

– 1 килограмм вишен без косточек,

– 150 граммов сахара,

– 75 граммов крахмала.

Приготовление:

В чуть подогретое молоко всыпьте сахар, добавьте яйцо, предварительно взбитое вилкой, и дрожжи. Тщательно перемешайте смесь и оставьте в теплом месте примерно на 15 минут, накрыв миску полотенцем. Затем постепенно вводите муку с солью, замешивая мягкое, немного липкое, но податливое тесто. Со временем оно станет более эластичным. Накройте тесто пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на около часа. Если оно поднимется быстрее, можно переходить к следующему шагу. Отдельно подогрейте смесь сливочного и растительного масла, добавьте к тесту и еще раз вымесите сначала в миске, а затем на рабочей поверхности. Верните тесто в миску, накройте и оставьте на 30 минут в теплом месте. Разделите тесто на 24 порции. Вишню проварите с сахаром, добавьте крахмал, доведите до кипения и дайте остыть. Сформируйте пирожки, плотно защипните края и оставьте на 30 – 40 минут, чтобы они подошли. Смажьте сверху смесью яйца и сахара для золотистой корочки. Выпекайте при 200 градусах около 10 минут.

Сырники с ягодами

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов творога кисломолочного;

– 4 желтка яичных;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 грамма сахара ванильного;

– 4 столовые ложки муки пшеничной;

– масло подсолнечное рафинированное – по вкусу.

Приготовление:

В большой миске соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородной массы. Постепенно добавьте муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и немного липким, но не жидким. Если творог влажный, подсыпьте немного муки для удобства. Присыпьте руки мукой, отделите небольшую часть теста и сформируйте шарик. Обваляйте его в муке и слегка приплюсните ножом, чтобы образовалась небольшая лепешка. Разогрейте сковородку на среднем огне, добавьте немного растительного или сливочного масла. Обжарьте сырники по 3 – 4 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Подавайте горячими с медом, сметаной и свежими ягодами.

Аутентичные блюда – это часть нашей культуры, которую нужно лелеять. Многие из них стали частью наследия ЮНЕСКО, поэтому стоит как можно чаще воспроизводить их на своих кухнях.