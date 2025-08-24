10 автентичних українських страв, які мають бути на святковому столі 24 серпня
- Стіл на День Незалежності повинен бути не лише смачним, а й автентичним.
- Українська кухня пропонує багатий асортимент страв, серед яких щось точно припаде вам до смаку.
Українська кухня має давню історію та традиції, виплекані поколіннями. Зараз як ніколи важливо берегти власну ідентичність, і автентичні страви – чудова нагода це зробити.
Деякі рецепти українських страв прийшли до нас крізь сотні років і покоління. Святкувати День Незалежності потрібно не лише смачно, а й з відчуттям дотичності до кулінарних традицій. 24 Канал пропонує добірку рецептів, серед яких ви точно знайдете щось собі до смаку.
Баклажани з часником
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 баклажани;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– пів пучка зелені петрушки;
– лимон до смаку;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Баклажани добре промийте, витріть насухо та кілька разів проколіть виделкою. Злегка змастіть їх оливковою олією й запікайте у духовці, доки вони не стануть м’якими.
- Коли овочі охолонуть, зніміть з них шкірку. Або ж розріжте кожен навпіл і ложкою дістаньте м’якоть.
- Цибулю та часник очистьте, а з петрушки та кінзи обірвіть лише листя. Подрібніть все ножем або скористайтеся блендером. Має вийти однорідна маса з невеликими шматочками.
- М’якоть запечених баклажанів скропіть чайною ложкою лимонного соку, трохи посоліть та розімніть виделкою до стану пюре (або дуже дрібно наріжте).
- В окремій мисці змішайте оливкову олію з ще однією ложечкою лимонного соку та добре збовтайте. Все перемішайте, скропіть олією та посоліть до смаку.
Капусняк
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– – 500 грамів квашеної капусти;
– 600 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів копчених ребер;
– 2 цибулини;
– 1 морквина;
– корінь петрушки (сушений або свіжий), чорний перець горошком, лавровий лист;
– сметана 20%;
– петрушка, кріп;
– сіль;
– перець;
– 5 картоплин.
Приготування:
- Свинячі реберця поділіть на порційні шматки та складіть у велику каструлю.
- Додайте цілу очищену цибулину, лаврове листя, кілька горошин перцю й корінь петрушки. Залийте холодною водою, накрийте кришкою та варіть на малому вогні.
- Паралельно зваріть у картоплю "в мундирі". Моркву натріть на тертці, другу цибулину подрібніть ножем, а копчені реберця поріжте невеликими шматочками.
- На сковороді підрум’яньте копченості, потім додайте цибулю, моркву, трохи солі, перцю та квашену капусту. Тушкуйте все разом, вливаючи трохи бульйону з варених ребер, доки капуста не стане м’якою.
- Процідіть готовий бульйон, перекладіть у нього тушковану капусту з овочами та шматки відвареного м’яса. Варіть доти, поки капуста остаточно не дійде до готовності.
- Відокремте м’ясо від кісток, поверніть його в каструлю. Перед подачею додайте сметану, очищену картоплю та свіжу зелень. Подавайте страву гарячою.
Картопляна бабка
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– кілограм картоплі;
– 300 грамів підчеревини;
– 2 цибулини;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Картоплю натріть на тертці, як для дерунів, або перекрутіть через м’ясорубку.
- На сковороді підсмажте дрібно нарізане сало разом із цибулею до золотистості.
- Змішайте їх із картопляною масою, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
- Викладіть суміш у форму та випікайте при температурі 180 градусів близько години.
- Готову картопляну бабку подавайте зі сметаною чи свіжим салатом.
Козацький куліш
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів сала;
– 100 грамів пшона;
– 6 картоплин;
– 2 цибулини;
– 1 пучок петрушки;
– 2 літри води.
Приготування:
- Пшоно кілька разів промийте у теплій воді, щоб позбутися гіркоти, потім відкиньте на сито й дайте стекти залишкам рідини.
- Перекладіть крупу в каструлю, залийте свіжою водою, доведіть до кипіння, підсоліть і варіть на середньому вогні близько 10 хвилин.
- Картоплю очистьте, наріжте середніми кубиками й додайте до пшона, коли воно трохи звариться. Продовжуйте готувати ще приблизно 15 хвилин, доки картопля стане майже м’якою.
- Сало наріжте невеликими шматочками, а цибулю подрібніть.
- На гарячій сковороді підтопіть сало, потім додайте цибулю й обсмажте до рум’яності.
- Введіть підсмажену заправку в каструлю з пшоном і картоплею, перемішайте й залиште куліш на слабкому вогні ще на 5 – 7 хвилин.
- Зніміть страву з плити та залиште під кришкою на 20 хвилин, щоб настоялася. Перед подачею посипте подрібненою свіжою зеленню.
Голубці з пшоном та грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 біла капуста;
– 1 склянка пшона;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 столова ложка олії;
– 200 грамів печериць;
– лавровий лист;
– томати;
– сіль, перець.
Приготування:
- Капусту добре промийте й обережно розділіть на окремі листки. Опустіть їх у киплячу воду, відваріть кілька хвилин і залиште охолоджуватись.
- Для начинки промийте пшоно, зваріть його до готовності на невеликому вогні та дайте повністю охолонути. Моркву та цибулю очистьте, наріжте соломкою й обсмажте на сковороді до легкого золотистого відтінку з нарізаними грибами.
- З’єднайте пшоно з обсмаженими овочами, приправте сіллю та перцем, перемішайте до однорідної маси.
- Помідори очистьте від шкірки, наріжте кубиками й тушкуйте на слабкому вогні. Додайте сіль і перець, розмішайте й залиште охолонути.
- Духовку розігрійте до 180 градусів. На кожен капустяний лист викладіть порцію начинки, загорніть голубці, викладіть їх у форму для запікання, полийте томатним соусом і додайте лавровий лист. Запікайте близько 45 хвилин.
- Готові голубці подавайте гарячими, розклавши на тарілки.
Печеня в горщиках
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 курячих філе;
– 500 грамів грибів;
– 3 яйця;
– 400 грамів сметани;
– 150 грамів твердого сиру;
– 80 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- М’ясо добре промийте та наріжте невеликими кубиками. У сковороді розігрійте приблизно сорок мілілітрів олії й обсмажте м’ясо до золотистої скоринки протягом 7 – 8 хвилин. Відставте убік.
- Гриби розділіть на чотири частини, викладіть на гарячу пательню та готуйте, помішуючи, доки не випариться рідина. Після цього влийте ще трохи олії і підсмажте до рум’яного кольору.
- Картоплю очистіть і наріжте невеликими кубиками. Змішайте її з обсмаженим м’ясом та грибами, приправте сіллю й перцем.
- Для заливки збийте яйця, додайте сметану та перемішайте. Часник пропустіть через прес і введіть у суміш.
- Підготовлену картоплю з м’ясом і грибами розкладіть по горщиках, залийте сметанно-яєчною масою й посипте натертим сиром.
- Запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько 40 – 45 хвилин, доки картопля не стане м’якою. Подавайте страву прямо у горщиках.
Мʼясні крученики
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів свинячої корейки;
– 80 грамів чорносливу;
– сіль – до смаку;
– чорний мелений перець – до смаку;
– мелений мускатний горіх – до смаку;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– 50 мілілітрів води.
Приготування:
- М’ясо злегка відбийте кухонним молоточком, так воно стане тоншим та еластичнішим.
- На край кожного шматка покладіть кілька плодів чорносливу.
- У невеликій мисці змішайте сіль, мелений перець та дрібку мускатного горіха. Цією ароматною сумішшю приправте підготовлені шматочки м’яса.
- Згорніть кожен шматочок у рулетик так, щоб чорнослив і спеції опинилися всередині.
- Форму для запікання вистеліть пергаментом і викладіть у неї рулети.
- Для соусу-заливки з’єднайте сметану, майонез, воду та спеції. Перемішайте до однорідності й залийте цією сумішшю рулетики.
- Готуйте у духовці при температурі 200 градусів приблизно 30 хвилин.
Паляниця з начинкою
- Час: 1 година 40 хвилин
- Порцій: 12
Інгредієнти:
паляниця:
– 900 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 кілограма борошна;
м'ясна начинка:
– 1 кілограма курячих четвертинок;
– 1,5 кілограма свинячої лопатки;
– 4 горошинки чорного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 3 чверті чайної ложки солі;
– 5 яєць;
приправа:
– третина чайної ложки суміші перців;
– половина чайної ложки приправи для м'яса;
– 1 чайна ложка коріандру.
Приготування:
- У кефір вбийте яйця, додайте сіль, цукор та соду. Добре перемішайте. Поступово підсипайте борошно й замішуйте тісто, доки воно стане м’яким та пружним, не липнути до рук.
- Розділіть його на дві частини. Першу розкачайте в круглий корж товщиною близько 5 – 7 міліметрів і викладіть на змащений олією пергамент.
- Зробіть на коржі кілька проколів виделкою та поставте його у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 25 хвилин. Аналогічно приготуйте і другу половину тіста.
- М’ясо покладіть у каструлю, залийте холодною водою, додайте спеції. Варіть до м’якості, потім наріжте готове м’ясо кубиками.
- З’єднайте шматочки спечених коржів із м’ясом. Додайте приправи, влийте близько 1 літра бульйону та ретельно перемішайте масу руками. Дайте настоятися 15 – 20 хвилин.
- Потім введіть у суміш яйця, ще раз добре перемішайте й перекладіть у форми. Начинку потрібно щільно утрамбувати.
- Випікайте при 180 градусах близько години. Коли паляниця охолоне, дістаньте її з форми та подавайте до столу.
Пиріжки з вишнею
- Час: 2 години
- Порцій: 24 пиріжки
Інгредієнти:
– 400 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 75 грамів цукру;
– 25 – 30 грамів свіжих дріжджів;
– 75 грамів масла;
– 75 мілілітрів олії;
– 700 грамів борошна;
– 5 грамів солі;
начинка:
– 1 кілограм вишень без кісточок,
– 150 грамів цукру,
– 75 грамів крохмалю.
Приготування:
- У трохи підігріте молоко всипте цукор, додайте яйце, попередньо збите виделкою, та дріжджі.
- Ретельно перемішайте суміш і залиште в теплому місці приблизно на 15 хвилин, накривши миску рушником.
- Потім поступово вводьте борошно з сіллю, замішуючи м’яке, трохи липке, але податливе тісто. З часом воно стане більш еластичним.
- Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на близько години. Якщо воно підніметься швидше, можна переходити до наступного кроку.
- Окремо підігрійте суміш вершкового масла та олії, додайте до тіста і ще раз вимісіть спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Поверніть тісто в миску, накрийте й залиште на 30 хвилин у теплому місці.
- Розділіть тісто на 24 порції.
- Вишню проваріть з цукром, додайте крохмаль, доведіть до кипіння та дайте охолонути.
- Сформуйте пиріжки, щільно защипніть краї й залиште на 30 – 40 хвилин, щоб вони підійшли.
- Змастіть зверху сумішшю яйця і цукру для золотистої скоринки. Випікайте при 200 градусах близько 10 хвилин.
Сирники з ягодами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів сиру кисломолочного;
– 4 жовтки яєчних;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 грами цукру ванільного;
– 4 столові ложки борошна пшеничного;
– олія соняшникова рафінована – до смаку.
Приготування:
- У великій мисці з’єднайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Добре перемішайте до однорідної маси.
- Поступово додайте борошно і замісіть тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким, але не рідким. Якщо сир вологий, підсипте трохи борошна для зручності.
- Присипте руки борошном, відділіть невелику частину тіста та сформуйте кульку. Обкачайте її в борошні і злегка приплюсніть ножем, щоб утворився невеликий коржик.
- Розігрійте сковорідку на середньому вогні, додайте трохи олії або вершкового масла.
- Обсмажте сирники по 3 – 4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.
- Подавайте гарячими з медом, сметаною та свіжими ягодами.
Автентичні страви – це частина нашої культури, яку потрібно плекати. Багато з них стали частиною спадщини ЮНЕСКО, тож варто якомога частіше відтворювати їх на своїх кухні.