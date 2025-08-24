Деякі рецепти українських страв прийшли до нас крізь сотні років і покоління. Святкувати День Незалежності потрібно не лише смачно, а й з відчуттям дотичності до кулінарних традицій. 24 Канал пропонує добірку рецептів, серед яких ви точно знайдете щось собі до смаку.

Баклажани з часником

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 баклажани;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– пів пучка зелені петрушки;

– лимон до смаку;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль до смаку.

Приготування:

Баклажани добре промийте, витріть насухо та кілька разів проколіть виделкою. Злегка змастіть їх оливковою олією й запікайте у духовці, доки вони не стануть м’якими. Коли овочі охолонуть, зніміть з них шкірку. Або ж розріжте кожен навпіл і ложкою дістаньте м’якоть. Цибулю та часник очистьте, а з петрушки та кінзи обірвіть лише листя. Подрібніть все ножем або скористайтеся блендером. Має вийти однорідна маса з невеликими шматочками. М’якоть запечених баклажанів скропіть чайною ложкою лимонного соку, трохи посоліть та розімніть виделкою до стану пюре (або дуже дрібно наріжте). В окремій мисці змішайте оливкову олію з ще однією ложечкою лимонного соку та добре збовтайте. Все перемішайте, скропіть олією та посоліть до смаку.

Капусняк

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– – 500 грамів квашеної капусти;

– 600 грамів свинячих ребер;

– 200 грамів копчених ребер;

– 2 цибулини;

– 1 морквина;

– корінь петрушки (сушений або свіжий), чорний перець горошком, лавровий лист;

– сметана 20%;

– петрушка, кріп;

– сіль;

– перець;

– 5 картоплин.

Приготування:

Свинячі реберця поділіть на порційні шматки та складіть у велику каструлю. Додайте цілу очищену цибулину, лаврове листя, кілька горошин перцю й корінь петрушки. Залийте холодною водою, накрийте кришкою та варіть на малому вогні. Паралельно зваріть у картоплю "в мундирі". Моркву натріть на тертці, другу цибулину подрібніть ножем, а копчені реберця поріжте невеликими шматочками. На сковороді підрум’яньте копченості, потім додайте цибулю, моркву, трохи солі, перцю та квашену капусту. Тушкуйте все разом, вливаючи трохи бульйону з варених ребер, доки капуста не стане м’якою. Процідіть готовий бульйон, перекладіть у нього тушковану капусту з овочами та шматки відвареного м’яса. Варіть доти, поки капуста остаточно не дійде до готовності. Відокремте м’ясо від кісток, поверніть його в каструлю. Перед подачею додайте сметану, очищену картоплю та свіжу зелень. Подавайте страву гарячою.

Картопляна бабка

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– кілограм картоплі;

– 300 грамів підчеревини;

– 2 цибулини;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Картоплю натріть на тертці, як для дерунів, або перекрутіть через м’ясорубку. На сковороді підсмажте дрібно нарізане сало разом із цибулею до золотистості. Змішайте їх із картопляною масою, посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Викладіть суміш у форму та випікайте при температурі 180 градусів близько години. Готову картопляну бабку подавайте зі сметаною чи свіжим салатом.

Козацький куліш

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів сала;

– 100 грамів пшона;

– 6 картоплин;

– 2 цибулини;

– 1 пучок петрушки;

– 2 літри води.

Приготування:

Пшоно кілька разів промийте у теплій воді, щоб позбутися гіркоти, потім відкиньте на сито й дайте стекти залишкам рідини. Перекладіть крупу в каструлю, залийте свіжою водою, доведіть до кипіння, підсоліть і варіть на середньому вогні близько 10 хвилин. Картоплю очистьте, наріжте середніми кубиками й додайте до пшона, коли воно трохи звариться. Продовжуйте готувати ще приблизно 15 хвилин, доки картопля стане майже м’якою. Сало наріжте невеликими шматочками, а цибулю подрібніть. На гарячій сковороді підтопіть сало, потім додайте цибулю й обсмажте до рум’яності. Введіть підсмажену заправку в каструлю з пшоном і картоплею, перемішайте й залиште куліш на слабкому вогні ще на 5 – 7 хвилин. Зніміть страву з плити та залиште під кришкою на 20 хвилин, щоб настоялася. Перед подачею посипте подрібненою свіжою зеленню.

Голубці з пшоном та грибами

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 біла капуста;

– 1 склянка пшона;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 2 столова ложка олії;

– 200 грамів печериць;

– лавровий лист;

– томати;

– сіль, перець.

Приготування:

Капусту добре промийте й обережно розділіть на окремі листки. Опустіть їх у киплячу воду, відваріть кілька хвилин і залиште охолоджуватись. Для начинки промийте пшоно, зваріть його до готовності на невеликому вогні та дайте повністю охолонути. Моркву та цибулю очистьте, наріжте соломкою й обсмажте на сковороді до легкого золотистого відтінку з нарізаними грибами. З’єднайте пшоно з обсмаженими овочами, приправте сіллю та перцем, перемішайте до однорідної маси. Помідори очистьте від шкірки, наріжте кубиками й тушкуйте на слабкому вогні. Додайте сіль і перець, розмішайте й залиште охолонути. Духовку розігрійте до 180 градусів. На кожен капустяний лист викладіть порцію начинки, загорніть голубці, викладіть їх у форму для запікання, полийте томатним соусом і додайте лавровий лист. Запікайте близько 45 хвилин. Готові голубці подавайте гарячими, розклавши на тарілки.

Печеня в горщиках

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 2 курячих філе;

– 500 грамів грибів;

– 3 яйця;

– 400 грамів сметани;

– 150 грамів твердого сиру;

– 80 мілілітрів соняшникової олії;

– 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

М’ясо добре промийте та наріжте невеликими кубиками. У сковороді розігрійте приблизно сорок мілілітрів олії й обсмажте м’ясо до золотистої скоринки протягом 7 – 8 хвилин. Відставте убік. Гриби розділіть на чотири частини, викладіть на гарячу пательню та готуйте, помішуючи, доки не випариться рідина. Після цього влийте ще трохи олії і підсмажте до рум’яного кольору. Картоплю очистіть і наріжте невеликими кубиками. Змішайте її з обсмаженим м’ясом та грибами, приправте сіллю й перцем. Для заливки збийте яйця, додайте сметану та перемішайте. Часник пропустіть через прес і введіть у суміш. Підготовлену картоплю з м’ясом і грибами розкладіть по горщиках, залийте сметанно-яєчною масою й посипте натертим сиром. Запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько 40 – 45 хвилин, доки картопля не стане м’якою. Подавайте страву прямо у горщиках.

Мʼясні крученики

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 400 грамів свинячої корейки;

– 80 грамів чорносливу;

– сіль – до смаку;

– чорний мелений перець – до смаку;

– мелений мускатний горіх – до смаку;

– 2 столові ложки сметани;

– 1 столова ложка майонезу;

– 50 мілілітрів води.

Приготування:

М’ясо злегка відбийте кухонним молоточком, так воно стане тоншим та еластичнішим. На край кожного шматка покладіть кілька плодів чорносливу. У невеликій мисці змішайте сіль, мелений перець та дрібку мускатного горіха. Цією ароматною сумішшю приправте підготовлені шматочки м’яса. Згорніть кожен шматочок у рулетик так, щоб чорнослив і спеції опинилися всередині. Форму для запікання вистеліть пергаментом і викладіть у неї рулети. Для соусу-заливки з’єднайте сметану, майонез, воду та спеції. Перемішайте до однорідності й залийте цією сумішшю рулетики. Готуйте у духовці при температурі 200 градусів приблизно 30 хвилин.

Паляниця з начинкою

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

паляниця:

– 900 мілілітрів кефіру;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 1,5 кілограма борошна;

м'ясна начинка:

– 1 кілограма курячих четвертинок;

– 1,5 кілограма свинячої лопатки;

– 4 горошинки чорного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 3 чверті чайної ложки солі;

– 5 яєць;

приправа:

– третина чайної ложки суміші перців;

– половина чайної ложки приправи для м'яса;

– 1 чайна ложка коріандру.

Приготування:

У кефір вбийте яйця, додайте сіль, цукор та соду. Добре перемішайте. Поступово підсипайте борошно й замішуйте тісто, доки воно стане м’яким та пружним, не липнути до рук. Розділіть його на дві частини. Першу розкачайте в круглий корж товщиною близько 5 – 7 міліметрів і викладіть на змащений олією пергамент. Зробіть на коржі кілька проколів виделкою та поставте його у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 25 хвилин. Аналогічно приготуйте і другу половину тіста. М’ясо покладіть у каструлю, залийте холодною водою, додайте спеції. Варіть до м’якості, потім наріжте готове м’ясо кубиками. З’єднайте шматочки спечених коржів із м’ясом. Додайте приправи, влийте близько 1 літра бульйону та ретельно перемішайте масу руками. Дайте настоятися 15 – 20 хвилин. Потім введіть у суміш яйця, ще раз добре перемішайте й перекладіть у форми. Начинку потрібно щільно утрамбувати. Випікайте при 180 градусах близько години. Коли паляниця охолоне, дістаньте її з форми та подавайте до столу.

Пиріжки з вишнею

Час: 2 години

2 години Порцій: 24 пиріжки

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 75 грамів цукру;

– 25 – 30 грамів свіжих дріжджів;

– 75 грамів масла;

– 75 мілілітрів олії;

– 700 грамів борошна;

– 5 грамів солі;

начинка:

– 1 кілограм вишень без кісточок,

– 150 грамів цукру,

– 75 грамів крохмалю.

Приготування:

У трохи підігріте молоко всипте цукор, додайте яйце, попередньо збите виделкою, та дріжджі. Ретельно перемішайте суміш і залиште в теплому місці приблизно на 15 хвилин, накривши миску рушником. Потім поступово вводьте борошно з сіллю, замішуючи м’яке, трохи липке, але податливе тісто. З часом воно стане більш еластичним. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на близько години. Якщо воно підніметься швидше, можна переходити до наступного кроку. Окремо підігрійте суміш вершкового масла та олії, додайте до тіста і ще раз вимісіть спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Поверніть тісто в миску, накрийте й залиште на 30 хвилин у теплому місці. Розділіть тісто на 24 порції. Вишню проваріть з цукром, додайте крохмаль, доведіть до кипіння та дайте охолонути. Сформуйте пиріжки, щільно защипніть краї й залиште на 30 – 40 хвилин, щоб вони підійшли. Змастіть зверху сумішшю яйця і цукру для золотистої скоринки. Випікайте при 200 градусах близько 10 хвилин.

Сирники з ягодами

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів сиру кисломолочного;

– 4 жовтки яєчних;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 грами цукру ванільного;

– 4 столові ложки борошна пшеничного;

– олія соняшникова рафінована – до смаку.

Приготування:

У великій мисці з’єднайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Добре перемішайте до однорідної маси. Поступово додайте борошно і замісіть тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким, але не рідким. Якщо сир вологий, підсипте трохи борошна для зручності. Присипте руки борошном, відділіть невелику частину тіста та сформуйте кульку. Обкачайте її в борошні і злегка приплюсніть ножем, щоб утворився невеликий коржик. Розігрійте сковорідку на середньому вогні, додайте трохи олії або вершкового масла. Обсмажте сирники по 3 – 4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки. Подавайте гарячими з медом, сметаною та свіжими ягодами.

Автентичні страви – це частина нашої культури, яку потрібно плекати. Багато з них стали частиною спадщини ЮНЕСКО, тож варто якомога частіше відтворювати їх на своїх кухні.