Деякі рецепти українських страв прийшли до нас крізь сотні років і покоління. Святкувати День Незалежності потрібно не лише смачно, а й з відчуттям дотичності до кулінарних традицій. 24 Канал пропонує добірку рецептів, серед яких ви точно знайдете щось собі до смаку.

Баклажани з часником

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 3 баклажани;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– пів пучка зелені петрушки;
– лимон до смаку;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Баклажани добре промийте, витріть насухо та кілька разів проколіть виделкою. Злегка змастіть їх оливковою олією й запікайте у духовці, доки вони не стануть м’якими.
  2. Коли овочі охолонуть, зніміть з них шкірку. Або ж розріжте кожен навпіл і ложкою дістаньте м’якоть.
  3. Цибулю та часник очистьте, а з петрушки та кінзи обірвіть лише листя. Подрібніть все ножем або скористайтеся блендером. Має вийти однорідна маса з невеликими шматочками.
  4. М’якоть запечених баклажанів скропіть чайною ложкою лимонного соку, трохи посоліть та розімніть виделкою до стану пюре (або дуже дрібно наріжте).
  5. В окремій мисці змішайте оливкову олію з ще однією ложечкою лимонного соку та добре збовтайте. Все перемішайте, скропіть олією та посоліть до смаку.

Капусняк

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– – 500 грамів квашеної капусти;
– 600 грамів свинячих ребер;
– 200 грамів копчених ребер;
– 2 цибулини;
– 1 морквина;
– корінь петрушки (сушений або свіжий), чорний перець горошком, лавровий лист;
– сметана 20%;
– петрушка, кріп;
– сіль;
– перець;
– 5 картоплин.

Приготування:

  1. Свинячі реберця поділіть на порційні шматки та складіть у велику каструлю.
  2. Додайте цілу очищену цибулину, лаврове листя, кілька горошин перцю й корінь петрушки. Залийте холодною водою, накрийте кришкою та варіть на малому вогні.
  3. Паралельно зваріть у картоплю "в мундирі". Моркву натріть на тертці, другу цибулину подрібніть ножем, а копчені реберця поріжте невеликими шматочками.
  4. На сковороді підрум’яньте копченості, потім додайте цибулю, моркву, трохи солі, перцю та квашену капусту. Тушкуйте все разом, вливаючи трохи бульйону з варених ребер, доки капуста не стане м’якою.
  5. Процідіть готовий бульйон, перекладіть у нього тушковану капусту з овочами та шматки відвареного м’яса. Варіть доти, поки капуста остаточно не дійде до готовності.
  6. Відокремте м’ясо від кісток, поверніть його в каструлю. Перед подачею додайте сметану, очищену картоплю та свіжу зелень. Подавайте страву гарячою.

Картопляна бабка

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– кілограм картоплі;
– 300 грамів підчеревини;
– 2 цибулини;
– сіль, перець до смаку.

Приготування:

  1. Картоплю натріть на тертці, як для дерунів, або перекрутіть через м’ясорубку.
  2. На сковороді підсмажте дрібно нарізане сало разом із цибулею до золотистості.
  3. Змішайте їх із картопляною масою, посоліть, поперчіть і добре перемішайте.
  4. Викладіть суміш у форму та випікайте при температурі 180 градусів близько години.
  5. Готову картопляну бабку подавайте зі сметаною чи свіжим салатом.

Козацький куліш

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 150 грамів сала;
– 100 грамів пшона;
– 6 картоплин;
– 2 цибулини;
– 1 пучок петрушки;
– 2 літри води.

Приготування:

  1. Пшоно кілька разів промийте у теплій воді, щоб позбутися гіркоти, потім відкиньте на сито й дайте стекти залишкам рідини.
  2. Перекладіть крупу в каструлю, залийте свіжою водою, доведіть до кипіння, підсоліть і варіть на середньому вогні близько 10 хвилин.
  3. Картоплю очистьте, наріжте середніми кубиками й додайте до пшона, коли воно трохи звариться. Продовжуйте готувати ще приблизно 15 хвилин, доки картопля стане майже м’якою.
  4. Сало наріжте невеликими шматочками, а цибулю подрібніть.
  5. На гарячій сковороді підтопіть сало, потім додайте цибулю й обсмажте до рум’яності.
  6. Введіть підсмажену заправку в каструлю з пшоном і картоплею, перемішайте й залиште куліш на слабкому вогні ще на 5 – 7 хвилин.
  7. Зніміть страву з плити та залиште під кришкою на 20 хвилин, щоб настоялася. Перед подачею посипте подрібненою свіжою зеленню.

Голубці з пшоном та грибами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 біла капуста;
– 1 склянка пшона;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 2 столова ложка олії;
– 200 грамів печериць;
– лавровий лист;
– томати;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. Капусту добре промийте й обережно розділіть на окремі листки. Опустіть їх у киплячу воду, відваріть кілька хвилин і залиште охолоджуватись.
  2. Для начинки промийте пшоно, зваріть його до готовності на невеликому вогні та дайте повністю охолонути. Моркву та цибулю очистьте, наріжте соломкою й обсмажте на сковороді до легкого золотистого відтінку з нарізаними грибами.
  3. З’єднайте пшоно з обсмаженими овочами, приправте сіллю та перцем, перемішайте до однорідної маси.
  4. Помідори очистьте від шкірки, наріжте кубиками й тушкуйте на слабкому вогні. Додайте сіль і перець, розмішайте й залиште охолонути.
  5. Духовку розігрійте до 180 градусів. На кожен капустяний лист викладіть порцію начинки, загорніть голубці, викладіть їх у форму для запікання, полийте томатним соусом і додайте лавровий лист. Запікайте близько 45 хвилин.
  6. Готові голубці подавайте гарячими, розклавши на тарілки.

Печеня в горщиках

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 2 курячих філе;
– 500 грамів грибів;
– 3 яйця;
– 400 грамів сметани;
– 150 грамів твердого сиру;
– 80 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. М’ясо добре промийте та наріжте невеликими кубиками. У сковороді розігрійте приблизно сорок мілілітрів олії й обсмажте м’ясо до золотистої скоринки протягом 7 – 8 хвилин. Відставте убік.
  2. Гриби розділіть на чотири частини, викладіть на гарячу пательню та готуйте, помішуючи, доки не випариться рідина. Після цього влийте ще трохи олії і підсмажте до рум’яного кольору.
  3. Картоплю очистіть і наріжте невеликими кубиками. Змішайте її з обсмаженим м’ясом та грибами, приправте сіллю й перцем.
  4. Для заливки збийте яйця, додайте сметану та перемішайте. Часник пропустіть через прес і введіть у суміш.
  5. Підготовлену картоплю з м’ясом і грибами розкладіть по горщиках, залийте сметанно-яєчною масою й посипте натертим сиром.
  6. Запікайте в духовці при температурі 180 градусів близько 40 – 45 хвилин, доки картопля не стане м’якою. Подавайте страву прямо у горщиках.

Мʼясні крученики

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 400 грамів свинячої корейки;
– 80 грамів чорносливу;
– сіль – до смаку;
– чорний мелений перець – до смаку;
– мелений мускатний горіх – до смаку;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 столова ложка майонезу;
– 50 мілілітрів води.

Приготування:

  1. М’ясо злегка відбийте кухонним молоточком, так воно стане тоншим та еластичнішим.
  2. На край кожного шматка покладіть кілька плодів чорносливу.
  3. У невеликій мисці змішайте сіль, мелений перець та дрібку мускатного горіха. Цією ароматною сумішшю приправте підготовлені шматочки м’яса.
  4. Згорніть кожен шматочок у рулетик так, щоб чорнослив і спеції опинилися всередині.
  5. Форму для запікання вистеліть пергаментом і викладіть у неї рулети.
  6. Для соусу-заливки з’єднайте сметану, майонез, воду та спеції. Перемішайте до однорідності й залийте цією сумішшю рулетики.
  7. Готуйте у духовці при температурі 200 градусів приблизно 30 хвилин.

Паляниця з начинкою

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порцій: 12

Інгредієнти:
паляниця:
– 900 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1,5 кілограма борошна;
м'ясна начинка:
– 1 кілограма курячих четвертинок;
– 1,5 кілограма свинячої лопатки;
– 4 горошинки чорного перцю;
– 2 лаврові листки;
– 3 чверті чайної ложки солі;
– 5 яєць;
приправа:
– третина чайної ложки суміші перців;
– половина чайної ложки приправи для м'яса;
– 1 чайна ложка коріандру.

Приготування:

  1. У кефір вбийте яйця, додайте сіль, цукор та соду. Добре перемішайте. Поступово підсипайте борошно й замішуйте тісто, доки воно стане м’яким та пружним, не липнути до рук.
  2. Розділіть його на дві частини. Першу розкачайте в круглий корж товщиною близько 5 – 7 міліметрів і викладіть на змащений олією пергамент.
  3. Зробіть на коржі кілька проколів виделкою та поставте його у духовку, розігріту до 180 градусів. Випікайте приблизно 25 хвилин. Аналогічно приготуйте і другу половину тіста.
  4. М’ясо покладіть у каструлю, залийте холодною водою, додайте спеції. Варіть до м’якості, потім наріжте готове м’ясо кубиками.
  5. З’єднайте шматочки спечених коржів із м’ясом. Додайте приправи, влийте близько 1 літра бульйону та ретельно перемішайте масу руками. Дайте настоятися 15 – 20 хвилин.
  6. Потім введіть у суміш яйця, ще раз добре перемішайте й перекладіть у форми. Начинку потрібно щільно утрамбувати.
  7. Випікайте при 180 градусах близько години. Коли паляниця охолоне, дістаньте її з форми та подавайте до столу.

Пиріжки з вишнею

  • Час: 2 години
  • Порцій: 24 пиріжки

Інгредієнти:
– 400 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 75 грамів цукру;
– 25 – 30 грамів свіжих дріжджів;
– 75 грамів масла;
– 75 мілілітрів олії;
– 700 грамів борошна;
– 5 грамів солі;
начинка:
– 1 кілограм вишень без кісточок,
– 150 грамів цукру,
– 75 грамів крохмалю.

Приготування:

  1. У трохи підігріте молоко всипте цукор, додайте яйце, попередньо збите виделкою, та дріжджі.
  2. Ретельно перемішайте суміш і залиште в теплому місці приблизно на 15 хвилин, накривши миску рушником.
  3. Потім поступово вводьте борошно з сіллю, замішуючи м’яке, трохи липке, але податливе тісто. З часом воно стане більш еластичним.
  4. Накрийте тісто харчовою плівкою або рушником і залиште в теплому місці на близько години. Якщо воно підніметься швидше, можна переходити до наступного кроку.
  5. Окремо підігрійте суміш вершкового масла та олії, додайте до тіста і ще раз вимісіть спочатку в мисці, а потім на робочій поверхні. Поверніть тісто в миску, накрийте й залиште на 30 хвилин у теплому місці.
  6. Розділіть тісто на 24 порції.
  7. Вишню проваріть з цукром, додайте крохмаль, доведіть до кипіння та дайте охолонути.
  8. Сформуйте пиріжки, щільно защипніть краї й залиште на 30 – 40 хвилин, щоб вони підійшли.
  9. Змастіть зверху сумішшю яйця і цукру для золотистої скоринки. Випікайте при 200 градусах близько 10 хвилин.

Сирники з ягодами

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів сиру кисломолочного;
– 4 жовтки яєчних;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 грами цукру ванільного;
– 4 столові ложки борошна пшеничного;
– олія соняшникова рафінована – до смаку.

Приготування:

  1. У великій мисці з’єднайте сир, яйце, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Добре перемішайте до однорідної маси.
  2. Поступово додайте борошно і замісіть тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким, але не рідким. Якщо сир вологий, підсипте трохи борошна для зручності.
  3. Присипте руки борошном, відділіть невелику частину тіста та сформуйте кульку. Обкачайте її в борошні і злегка приплюсніть ножем, щоб утворився невеликий коржик.
  4. Розігрійте сковорідку на середньому вогні, додайте трохи олії або вершкового масла.
  5. Обсмажте сирники по 3 – 4 хвилини з кожного боку до появи золотистої скоринки.
  6. Подавайте гарячими з медом, сметаною та свіжими ягодами.

Автентичні страви – це частина нашої культури, яку потрібно плекати. Багато з них стали частиною спадщини ЮНЕСКО, тож варто якомога частіше відтворювати їх на своїх кухні.