Вкус беззаботного детства: как за 20 минут приготовить мягкие сливочные ириски

Домашние ириски могут быть мягкими, тягучими и совсем не похожими на магазинные твердые конфеты. Все решает простая кухня, немного терпения и правильный момент, когда массу нужно снять с огня.

Мягкость здесь зависит не только от состава, но и от того, как долго вы держите массу на плите. Если передержать, вместо нежных тягучек получатся твердые конфеты, отмечает Papilot.pl.

Почему сгущенное молоко так хорошо подходит для ирисок

Секрет прост: сгущенное молоко уже само по себе густое и концентрированное, поэтому быстро превращается в карамельную массу. Именно поэтому домашние ириски не нужно варить так долго, как классические конфеты из молока и сахара.

Есть и интересный культурный нюанс: сгущенное молоко сначала появилось как практичная долгохранящаяся альтернатива свежему молоку. Уже потом оно стало любимым ингредиентом в домашней кондитерке.

Как приготовить домашние ириски?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 банка сладкого сгущенного молока, примерно 400 граммов;

– 80 граммов сливочного масла;

– 70 граммов мелкого сахара;

– 1 полная столовая ложка мягкого меда;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– большая щепотка соли;

– бумага для выпечки;

– также понадобится небольшая форма размером примерно 18 на 18 сантиметров.

Приготовление:

Выстелите форму бумагой для выпечки, оставив края выше, чтобы потом легче было вынуть массу. В широкий сотейник с толстым дном вылейте сгущенное молоко. Добавьте масло, сахар, мед и соль. Нагревайте на небольшом огне, постоянно помешивая силиконовой лопаткой, пока масло полностью не растает, а масса не станет однородной. Когда смесь начнет слегка булькать, убавьте огонь. После этого часто помешивайте, а ближе к концу – почти непрерывно, тщательно снимая массу со дна и с углов сотейника. Примерно через 12–18 минут масса должна приобрести карамельный оттенок и заметно загустеть. Проведите лопаткой по дну: если след остается и не исчезает сразу, пора провести тест. Каплю горячей массы положите на хорошо охлажденную тарелку. Если она быстро загустевает, но остается мягкой и пластичной, сотейник нужно снять с огня. Только после этого добавьте ваниль и быстро перемешайте. Сразу перелейте массу в форму, не медля, так как после снятия с плиты она загустевает еще быстрее. Оставьте до полного остывания. Когда масса станет плотной, выньте ее за бумагу и нарежьте острым ножом на небольшие прямоугольники.

Как хранить

Готовые ириски рекомендуется хранить в плотно закрытом контейнере, перекладывая кусочками бумаги для выпечки. Со временем они теряют мягкость, поэтому лучше всего их есть вскоре после приготовления.

По желанию в массу можно добавить 1 чайную ложку растворимого кофе, горсть мелко измельченных орехов или немного какао. А несколько кристаллов соли сверху помогут еще лучше подчеркнуть молочную сладость.

Сладкое детство, которое можно приготовить дома, иногда начинается с одной банки сгущенного молока.