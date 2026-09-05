Вкуснее магазинного: три рецепта домашнего кетчупа на зиму

Домашний кетчуп легко приготовить густым, ароматным и таким, что зимой он подходил бы к мясу, картофелю и макаронам. В сезон спелых помидоров это еще что-то еще и один из самых практичных способов сохранить вкус лета в банке.

Одно из главных преимуществ домашнего кетчупа – его вкус легко можно подогнать под свои предпочтения. А еще это простой способ использовать спелые помидоры без лишних добавок. Кетчуп с ароматными травами Время приготовления: 1 час

приготовления: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 2 луковицы;

– 3 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка сушеного базилика;

– 1 чайная ложка орегано;

– 0,5 чайной ложки тимьяна;

– 0,5 чайной ложки розмарина;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца. Приготовление: Помидоры и лук нарежьте большими кусками и переложите в кастрюлю. Тушите примерно 30 минут, пока овощи не станут мягкими. Измельчите массу блендером. Для более однородной консистенции протрите ее через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок, специи и травы. Варите соус на небольшом огне примерно 60 минут, периодически помешивая. В конце влейте уксус, проварите еще 5 минут и разлейте горячий кетчуп по стерилизованным банкам. Герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Кетчуп со сладким и острым перцем Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 500 граммов сладкого болгарского перца;

– 1 – 2 острых перца;

– 2 луковицы;

– 4 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров уксуса;

– 4 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка паприки;

– 0,5 чайной ложки черного перца. Приготовление: Помидоры, сладкий и острый перец, а также лук нарежьте и положите в кастрюлю. Тушите на небольшом огне 30 – 40 минут. Измельчите овощи блендером или протрите через сито. Добавьте чеснок, соль, сахар, паприку и черный перец. Варите кетчуп на слабом огне 50 – 60 минут, пока он не загустеет. Затем влейте уксус и проварите еще 5 минут. Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания. Томатно-яблочный кетчуп Для этого варианта лучше брать кисло-сладкие яблоки: они уравновешивают сладость помидоров и делают вкус более выразительным. Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 500 граммов яблок;

– 2 луковицы;

– 3 зубчика чеснока;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 3 – 4 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 чайная ложка корицы;

– 0,5 чайной ложки молотой гвоздики;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 1 чайная ложка паприки. Приготовление: Помидоры, яблоки и лук нарежьте кусочками и положите в кастрюлю. Тушите примерно 40 минут. Измельчите массу блендером, а затем протрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок и специи. Варите кетчуп на небольшом огне 40 – 60 минут, пока он не станет густым. Затем добавьте уксус и проварите еще 5 минут. Разлейте соус по стерилизованным банкам, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.