Вкуснее магазинного: три рецепта домашнего кетчупа на зиму
Домашний кетчуп легко приготовить густым, ароматным и таким, что зимой он подходил бы к мясу, картофелю и макаронам. В сезон спелых помидоров это еще что-то еще и один из самых практичных способов сохранить вкус лета в банке.
Одно из главных преимуществ домашнего кетчупа – его вкус легко можно подогнать под свои предпочтения. А еще это простой способ использовать спелые помидоры без лишних добавок.
Кетчуп с ароматными травами
- Время приготовления: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 2 луковицы;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 3 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– 1 чайная ложка орегано;
– 0,5 чайной ложки тимьяна;
– 0,5 чайной ложки розмарина;
– 0,5 чайной ложки черного молотого перца.
Приготовление:
- Помидоры и лук нарежьте большими кусками и переложите в кастрюлю. Тушите примерно 30 минут, пока овощи не станут мягкими.
- Измельчите массу блендером. Для более однородной консистенции протрите ее через сито.
- Добавьте соль, сахар, чеснок, специи и травы. Варите соус на небольшом огне примерно 60 минут, периодически помешивая.
- В конце влейте уксус, проварите еще 5 минут и разлейте горячий кетчуп по стерилизованным банкам.
- Герметично закройте, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
Кетчуп со сладким и острым перцем
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 500 граммов сладкого болгарского перца;
– 1 – 2 острых перца;
– 2 луковицы;
– 4 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров уксуса;
– 4 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка паприки;
– 0,5 чайной ложки черного перца.
Приготовление:
- Помидоры, сладкий и острый перец, а также лук нарежьте и положите в кастрюлю. Тушите на небольшом огне 30 – 40 минут.
- Измельчите овощи блендером или протрите через сито. Добавьте чеснок, соль, сахар, паприку и черный перец.
- Варите кетчуп на слабом огне 50 – 60 минут, пока он не загустеет. Затем влейте уксус и проварите еще 5 минут.
- Разлейте горячий соус по стерилизованным банкам, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.
Томатно-яблочный кетчуп
Для этого варианта лучше брать кисло-сладкие яблоки: они уравновешивают сладость помидоров и делают вкус более выразительным.
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 500 граммов яблок;
– 2 луковицы;
– 3 зубчика чеснока;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 3 – 4 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка корицы;
– 0,5 чайной ложки молотой гвоздики;
– 0,5 чайной ложки черного перца;
– 1 чайная ложка паприки.
Приготовление:
- Помидоры, яблоки и лук нарежьте кусочками и положите в кастрюлю. Тушите примерно 40 минут.
- Измельчите массу блендером, а затем протрите через сито. Добавьте соль, сахар, чеснок и специи.
- Варите кетчуп на небольшом огне 40 – 60 минут, пока он не станет густым. Затем добавьте уксус и проварите еще 5 минут.
- Разлейте соус по стерилизованным банкам, переверните вверх дном и оставьте до полного остывания.