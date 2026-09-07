На вкус как дорогой ресторанный конфитюр: почему все без ума от джема из яблок и облепихи

Классическое яблочное повидло легко может превратиться в настоящий гастрономический деликатес с текстурой и ароматом премиального европейского конфитюра.

Для этого достаточно сочетать нейтральную яблочную основу с яркой, терпко-кислой облепихой. Именно этот секретный ингредиент обеспечит неповторимый результат.

Яблоки от природы богаты пектином, поэтому варенье быстро застывает и приобретает идеальную шелковистую густоту без грамма магазинного загустителя. В свою очередь, оранжевые ягоды придают заготовке роскошный солнечно-янтарный цвет, цитрусово-тропическое послевкусие и колоссальную дозу витамина С, которая так необходима зимой.

Как приготовить изысканное варенье из яблок и облепихи?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 килограмма сочных яблок;

– 500 граммов свежей или замороженной облепихи;

– 1,2 килограмма сахара;

– 100 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Порция изысканного наслаждения без лишних усилий / Фото Pixabay

Приготовление: