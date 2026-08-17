Маринованная цветная капуста со свеклой: как приготовить розовую закуску на зиму
Маринованная цветная капуста со свеклой – это не просто яркая закуска, а простая зимняя заготовка, в которой овощи одновременно придают блюду цвет, аромат и текстуру.
Почему цветная капуста после квашения остается хрустящей? Все зависит не только от рассола, но и от самого процесса брожения, который постепенно изменяет микрофлору.
В этой заготовке капуста не только приобретает приятную кислинку, но и получает красивый розовый цвет благодаря свекле. Рецепт опубликовали "Карпатские шкварки".
Важна и роль свеклы: она не только окрашивает капусту в розовый цвет, но и издавна используется для молочнокислого квашения. В современных обзорах свеклу и цветную капусту прямо называют овощами, пригодными для ферментации.
Как приготовить особенную заготовку на зиму?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 средний кочан цветной капусты;
– 1 сладкий перец;
– 1 небольшая свекла;
– 800 миллилитров холодной воды;
– 45 граммов соли.
Приготовление:
- Хорошо промойте цветную капусту, срежьте кочан и разделите ее на небольшие соцветия.
- Часть капусты выложите на дно чистой банки.
- Сладкий перец очистите от семян и нарежьте длинной соломкой. Несколько кусочков добавьте в банку.
- Свеклу очистите и нарежьте тонкими ломтиками – именно она во время квашения придаст капусте розовый оттенок.
- Продолжайте наполнять банку, чередуя соцветия цветной капусты, перец и свеклу. Овощи можно укладывать плотно, но оставьте немного места для рассола.
- Отдельно приготовьте рассол: в холодной воде растворите соль и хорошо перемешайте.
- Залейте овощи готовым рассолом – он должен полностью покрывать капусту и другие овощи.
- Банку не закрывайте герметично, а просто прикройте крышкой.
- Поставьте ее в глубокую тарелку или миску, так как во время активного брожения часть рассола может вытекать.
- Оставьте капусту при комнатной температуре примерно на 7–10 дней. За это время рассол изменит цвет, а капуста приобретет приятную кислинку.
- Готовую квашеную цветную капусту переставьте в холодильник.