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17 августа, 21:37
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Маринованная цветная капуста со свеклой: как приготовить розовую закуску на зиму

Лилия Имбировская-Сиваковская

Маринованная цветная капуста со свеклой – это не просто яркая закуска, а простая зимняя заготовка, в которой овощи одновременно придают блюду цвет, аромат и текстуру.

Почему цветная капуста после квашения остается хрустящей? Все зависит не только от рассола, но и от самого процесса брожения, который постепенно изменяет микрофлору.

В этой заготовке капуста не только приобретает приятную кислинку, но и получает красивый розовый цвет благодаря свекле. Рецепт опубликовали "Карпатские шкварки".

Важна и роль свеклы: она не только окрашивает капусту в розовый цвет, но и издавна используется для молочнокислого квашения. В современных обзорах свеклу и цветную капусту прямо называют овощами, пригодными для ферментации.

Как приготовить особенную заготовку на зиму?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 1 средний кочан цветной капусты;
– 1 сладкий перец;
– 1 небольшая свекла; 
– 800 миллилитров холодной воды;
– 45 граммов соли.

Приготовление:

  1. Хорошо промойте цветную капусту, срежьте кочан и разделите ее на небольшие соцветия.
  2. Часть капусты выложите на дно чистой банки.
  3. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте длинной соломкой. Несколько кусочков добавьте в банку.
  4. Свеклу очистите и нарежьте тонкими ломтиками – именно она во время квашения придаст капусте розовый оттенок.
  5. Продолжайте наполнять банку, чередуя соцветия цветной капусты, перец и свеклу. Овощи можно укладывать плотно, но оставьте немного места для рассола.
  6. Отдельно приготовьте рассол: в холодной воде растворите соль и хорошо перемешайте.
  7. Залейте овощи готовым рассолом – он должен полностью покрывать капусту и другие овощи.
  8. Банку не закрывайте герметично, а просто прикройте крышкой.
  9. Поставьте ее в глубокую тарелку или миску, так как во время активного брожения часть рассола может вытекать.
  10. Оставьте капусту при комнатной температуре примерно на 7–10 дней. За это время рассол изменит цвет, а капуста приобретет приятную кислинку.
  11. Готовую квашеную цветную капусту переставьте в холодильник.