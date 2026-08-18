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18 августа, 23:22
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Рецепту уже более 100 лет: самый простой способ заготовить идеальные хрустящие огурцы

Лилия Имбировская-Сиваковская

Огурцы можно заготовить без сложной стерилизации и многочасового стояния у плиты – и этот способ известен уже более 100 лет.

Маринованные огурцы часто кажутся сложным делом, связанным с кастрюлями, стерилизацией и долгими часами на кухне. Но есть метод, который пережил уже не одно поколение и работает благодаря очень простой формуле, сообщает Styler.

В чем секрет формулы "100-100-100"?

Секрет этого рецепта – в пропорции, которую легко запомнить: 100 граммов соли, 100 граммов сахара и 100 граммов уксуса. Все это рассчитано на одну 3-литровую банку.

Помимо базовой тройки, понадобятся любимые специи, в частности листья хрена, вишни и смородины, зонтики укропа, чеснок и черный перец горошком. И, конечно же, свежие упругие огурцы.

Как приготовить хрустящие огурцы?

  • Время: несколько минут на подготовку + 15 минут на прогревание + время на остывание
  • Порций: 1 трехлитровая банка

Ингредиенты: 
– 100 граммов соли; 
– 100 граммов сахара; 
– 100 граммов уксуса 9%; 
– любимые специи: листья хрена, вишни, смородины, зонтики укропа, чеснок, черный перец горошком; 
– свежие, упругие огурцы.

Приготовление:

  1. Плотно уложите вымытые огурцы в чистую 3-литровую банку. Специи на этом этапе не добавляйте.
  2. Залейте банку до самого верха кипятком, накройте крышкой и оставьте примерно на 15 минут.
  3. Слейте эту воду – она больше не понадобится.
  4. Прямо в банку к прогретым огурцам добавьте специи, чеснок и зелень. Затем всыпьте соль, сахар и влейте уксус.
  5. Вскипятите новую порцию чистой воды и залейте огурцы с приправами до самого верха.
  6. Сразу плотно закатайте банку металлической крышкой.
  7. После закатывания немного покрутите банку по столу или несколько раз осторожно переверните ее, чтобы соль и сахар быстрее растворились.
  8. Переверните банку вверх дном, хорошо укутайте теплым полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.