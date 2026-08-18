Рецепту уже более 100 лет: самый простой способ заготовить идеальные хрустящие огурцы

Огурцы можно заготовить без сложной стерилизации и многочасового стояния у плиты – и этот способ известен уже более 100 лет.

Маринованные огурцы часто кажутся сложным делом, связанным с кастрюлями, стерилизацией и долгими часами на кухне. Но есть метод, который пережил уже не одно поколение и работает благодаря очень простой формуле, сообщает Styler.

В чем секрет формулы "100-100-100"?

Секрет этого рецепта – в пропорции, которую легко запомнить: 100 граммов соли, 100 граммов сахара и 100 граммов уксуса. Все это рассчитано на одну 3-литровую банку.

Помимо базовой тройки, понадобятся любимые специи, в частности листья хрена, вишни и смородины, зонтики укропа, чеснок и черный перец горошком. И, конечно же, свежие упругие огурцы.

Как приготовить хрустящие огурцы?

Время: несколько минут на подготовку + 15 минут на прогревание + время на остывание

несколько минут на подготовку + 15 минут на прогревание + время на остывание Порций: 1 трехлитровая банка

Ингредиенты:

– 100 граммов соли;

– 100 граммов сахара;

– 100 граммов уксуса 9%;

– любимые специи: листья хрена, вишни, смородины, зонтики укропа, чеснок, черный перец горошком;

– свежие, упругие огурцы.

Приготовление: