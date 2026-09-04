Получаются высокими и нежными, как суфле: проверенный рецепт идеальных сырников, как в ресторане

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с кулинарным разочарованием, когда вместо высоких и нежных сырников на сковороде получаются плоские оладьи, которые беспорядочно растекаются по маслу. Теперь это осталось в прошлом навсегда!

Секрет безупречного ресторанного результата кроется не в мастерстве повара, а в двух ключевых правилах: правильной влажности творога и замене муки на манную крупу в самой основе. Манная крупа действует как деликатный стабилизатор, который впитывает лишние соки, но оставляет структуру внутри воздушной, словно суфле, рассказывает YouTube-канал "Смаколики Юлии".

Как приготовить идеальные сырники?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов творога;

– 2,5 столовые ложки манной крупы;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– щепотка соли;

– немного муки;

– масло для обжаривания;

– сахарная пудра, ягоды, варенье или сметана для подачи.

Сырники как в ресторане: смотрите видео

Приготовление: