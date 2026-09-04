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4 сентября, 06:05
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Получаются высокими и нежными, как суфле: проверенный рецепт идеальных сырников, как в ресторане

Лилия Имбировская-Сиваковская

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с кулинарным разочарованием, когда вместо высоких и нежных сырников на сковороде получаются плоские оладьи, которые беспорядочно растекаются по маслу. Теперь это осталось в прошлом навсегда!

Секрет безупречного ресторанного результата кроется не в мастерстве повара, а в двух ключевых правилах: правильной влажности творога и замене муки на манную крупу в самой основе. Манная крупа действует как деликатный стабилизатор, который впитывает лишние соки, но оставляет структуру внутри воздушной, словно суфле, рассказывает YouTube-канал "Смаколики Юлии".

Как приготовить идеальные сырники?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 400 граммов творога;
– 2,5 столовые ложки манной крупы;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– щепотка соли;
– немного муки;
– масло для обжаривания;
– сахарная пудра, ягоды, варенье или сметана для подачи.

Сырники как в ресторане: смотрите видео

Приготовление:

  1. Главный враг упругого сырника – лишняя сыворотка. Выберите мягкий творог, но обязательно предварительно отожмите его через марлю или сито: масса должна быть пластичной, однако визуально сухой на ощупь.
  2. Переложите подготовленный творог в глубокую миску, добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар и щепотку соли, после чего тщательно размягчите все вилкой до кремообразной консистенции.
  3. Всыпьте манную крупу, замесите однородное тесто руками и оставьте его постоять при комнатной температуре на 10–15 минут.
  4. Рабочую доску присыпьте тонким слоем муки, выложите тесто и скатайте его в ровную аккуратную колбаску.
  5. Острым ножом разрежьте массу на порционные ломтики (из указанного количества получается примерно 8 больших высоких сырников) и обильно обваляйте каждый кусочек в муке со всех сторон.
  6. Теперь примените главную ресторанную хитрость: накройте заготовку на доске обычным стаканом или круглым кулинарным кольцом и сделайте несколько быстрых круговых движений поверхностью. Центробежная сила мгновенно подравнивает края, выравнивает высоту и делает сырник идеально круглым и гладким.
  7. Хорошо разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и выложите сырники.
  8. Жарьте их на умеренно слабом огне: благодаря плотной манной структуре заготовки легко поднимаются лопаткой, не ломаются и не прилипают.
  9. Когда снизу образуется выраженная золотистая корочка, осторожно переверните их на другую сторону.
  10. Только что обе стороны подрумянятся, накройте сковороду крышкой на 1–2 минуты, уменьшив огонь до минимума, чтобы творожная серединка окончательно схватилась под действием пара.
  11. Готовые горячие сырники переложите на тарелку, дайте им пару минут слегка остыть, щедро посыпьте через ситечко сахарной пудрой и подавайте к столу с ложкой охлажденной сметаны или ароматного варенья.