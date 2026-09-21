Без майонеза и лишнего масла: рецепт густой кабачковой икры, которую примут за магазинную

Многие годами пытаются повторить дома ту самую магазинную кабачковую икру с нежным сладковатым привкусом и безупречно гладкой шелковистой текстурой, однако часто получается обычная тушеная овощная масса.

Настоящий секрет фабричного вкуса заключается не в магии консервантов, а в особой технологической последовательности. Сначала отдельно тщательно обжариваем овощи, выбираем качественную концентрированную томатную пасту, добавляем ложку пассерованной муки, которая впитывает влагу и придает фирменную густоту, и тщательно измельчаем до абсолютной кремообразной консистенции. Как приготовить кабачковую икру, как в магазине? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: около 2,5 литров икры Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1 килограмм моркови;

– 1 луковица;

– 250 граммов густой томатной пасты;

– 150 миллилитров растительного масла (для обжаривания);

– 2 столовые ложки муки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки соли;

– половина чайной ложки черного молотого перца;

– половина чайной ложки молотого душистого перца;

– 2 столовые ложки уксуса. Приготовление: Молодые кабачки тщательно промойте, срежьте плодоножки и нарежьте средними кубиками. Если овощи спелые, обязательно снимите грубую кожуру и удалите волокнистую сердцевину с твердыми семечками. Репчатый лук нарежьте небольшими кубиками, а очищенную морковь натрите на средней или крупной терке. Разогрейте в большой глубокой сковороде или в сотейнике часть растительного масла и обжарьте нарезанный лук до мягкости и появления легкого прозрачно-золотистого цвета. Затем добавьте тертую морковь и пассируйте овощи вместе еще 10 – 12 минут на умеренном огне до полной мягкости и карамелизации, периодически помешивая. На отдельной сухой сковороде с небольшим количеством масла порциями обжарьте кубики кабачков до легкого румянка и испарения первой лишней влаги. Переложите все обжаренные овощи в большую толстостенную кастрюлю или казан, поставьте на небольшой огонь, накройте крышкой и тушите примерно 40 минут, периодически помешивая, пока все кусочки не станут совершенно мягкими. Снимите кастрюлю с огня и тщательно измельчите горячие овощи погружным блендером до состояния абсолютно однородного гладкого пюре без мельчайших комочков. На отдельной сухой сковороде слегка подсушите пшеничную муку на умеренном огне в течение 2 – 3 минут до появления легкого орехового аромата и кремового оттенка, после чего снимите с плиты. Верните овощное пюре на слабый огонь, добавьте качественную томатную пасту, каменную соль, сахар, молотый черный и душистый перец, а также подсушенную муку, тщательно перемешивая массу венчиком, чтобы избежать образования комков. Накройте кастрюлю крышкой (поскольку масса во время кипения активно пускает пузырьки и "стреляет") и тушите икру на минимальном огне 25 – 30 минут, время от времени осторожно перемешивая лопаткой от самого дна. За 5 минут до окончания варки влейте уксус, еще раз тщательно перемешайте и доведите до повторного закипания. Горячую кипящую икру немедленно разложите по сухим стерилизованным банкам до самых краев, герметично закрутите стерильными крышками, переверните вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания для самостерилизации.