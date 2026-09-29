Забудьте о замачивании на всю ночь: немецкий метод, который позволяет легко разварить фасоль за час

Блюда из фасоли – сытные борщи, согревающие рагу или ароматные салаты – часто не получаются из-за одной неприятной детали: необходимости замачивать сухие бобовые на 8 – 12 часов.

Если идея приготовить что-нибудь сытное возникла спонтанно, ждать полсуток просто нет времени. К счастью, кулинарный метод "60/10" позволяет полностью обойтись без длительного замачивания. Короткая первичная термическая обработка разрушает плотную внешнюю оболочку бобов, а замена воды на чистый кипяток избавляет от олигосахаридов, вызывающих дискомфорт в желудке. В результате фасоль равномерно разваривается до нежной кремовой текстуры чуть более чем за час.

Как быстро приготовить фасоль?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов сухой фасоли;

– 3 литра воды;

– 2 чайные ложки сушеного майорана;

– 1 чайная ложка измельченного лаврового листа;

– половина чайной ложки молотого перца;

– 1 чайная ложка смеси трав;

– 1 чайная ложка соли.

Приготовление: