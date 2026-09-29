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29 сентября, 13:30
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Забудьте о замачивании на всю ночь: немецкий метод, который позволяет легко разварить фасоль за час

Лилия Имбировская-Сиваковская

Блюда из фасоли – сытные борщи, согревающие рагу или ароматные салаты – часто не получаются из-за одной неприятной детали: необходимости замачивать сухие бобовые на 8 – 12 часов.

Если идея приготовить что-нибудь сытное возникла спонтанно, ждать полсуток просто нет времени. К счастью, кулинарный метод "60/10" позволяет полностью обойтись без длительного замачивания. Короткая первичная термическая обработка разрушает плотную внешнюю оболочку бобов, а замена воды на чистый кипяток избавляет от олигосахаридов, вызывающих дискомфорт в желудке. В результате фасоль равномерно разваривается до нежной кремовой текстуры чуть более чем за час.

Как быстро приготовить фасоль?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 500 граммов сухой фасоли;
– 3 литра воды;
– 2 чайные ложки сушеного майорана;
– 1 чайная ложка измельченного лаврового листа;
– половина чайной ложки молотого перца;
– 1 чайная ложка смеси трав;
– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

  1. Сухую фасоль тщательно переберите, удаляя поврежденные или сморщенные зерна, и промойте под проточной прохладной водой в дуршлаге.
  2. Переложите бобовые в вместительную кастрюлю и залейте свежей холодной водой так, чтобы жидкость покрывала зерна как минимум на 3–4 сантиметра.
  3. Поставьте кастрюлю на сильный огонь и доведите воду до бурного кипения.
  4. Только что жидкость закипит, уменьшите огонь до умеренного и проварите фасоль ровно 10 минут, периодически снимая шумовкой обильную пену с поверхности.
  5. Через 10 минут снимите кастрюлю с огня, откиньте фасоль на дуршлаг и полностью слейте первую мутную воду – вместе с ней уйдут горечь и тяжелые для пищеварения вещества.
  6. Верните горячие бобовые обратно в кастрюлю и сразу залейте свежим кипяченным кипятком на 3–5 сантиметров выше уровня фасоли (заливать холодной водой нельзя, чтобы не остановить процесс размягчения волокон).
  7. Добавьте в кастрюлю сухой майоран, молотый душистый перец, крошку лаврового листа и пряные травы. Перемешайте, накройте неплотно крышкой и варите на среднем огне примерно 60 минут.
  8. Если жидкость заметно выкипает, доливайте исключительно кипяток.
  9. Через 50 минут после начала второго этапа проверьте бобы на мягкость, раздавив одно зернышко ложкой. В зависимости от возраста и калибра сорта фасоли может потребоваться дополнительно от 10 до 20 минут.
  10. Только что серединка стала мягкой и маслянистой, добавьте соль (если посолить воду в начале, оболочка останется твердой).
  11. Проварите фасоль в соленом отваре еще 5 минут на слабом огне, чтобы зерна равномерно пропитались вкусом.
  12. Слейте готовую горячую фасоль на дуршлаг. Она получается целой, без разорванной кожицы, но внутри нежной и полностью готовой для добавления в красный борщ, винегрет, паштеты или густое мясное рагу.