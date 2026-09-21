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21 сентября, 06:08
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Андруты по рецепту 1955 года: так в Галичине готовили вафельный торт без выпечки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Андруты в Галичине давно стали общепринятым названием для вафельного торта без выпечки, хотя у самого десерта история гораздо древнее. Подобные рецепты появлялись в украинских кулинарных записях еще тогда, когда такие торты называли "сырыми", "невыпеченными" или "без огня".

Один из интересных вариантов сохранился в журнале "Наша жизнь" за 1955 год, который издавал Союз украинок Америки. В нем вафельные коржи сочетались с двумя кремами – шоколадным и миндальным, а сверху покрывались "стеклянкой", то есть сладкой глазурью, пишет "Маслом вверх". Именно по этому старому рецепту можно воссоздать десерт, который хорошо знали в галицких семьях.

Как готовили андруты в Галичине и откуда взялся этот вафельный торт?

В XIX веке в Европе начали появляться первые вафельные торты. Есть версия, что такой десерт придумали в Вене. Примерно в этот же период похожие рецепты встречаются и в кулинарных записях украинских хозяек. Один из таких рецептов сохранился в журнале "Наша жизнь" за 1955 год, который издавал Союз украинок Америки. В старых записях подобные десерты можно встретить под названиями "сырой", "непеченый" или "безогной".

В Галичине же закрепилось название "андруты". Для такого торта нужны два крема. Первый готовят из молотого миндаля, сахарной пудры и сметаны. Для второго сливочное масло нужно смешать с сахарной пудрой и тертым шоколадом. Отдельно готовят глазурь, или "склицу", – из подогретых сливок, сливочного масла и сахарной пудры. При сборке торта вафельные коржи поочередно смазывают шоколадным и миндальным кремами, пока не закончатся крем и андруты.

Верх торта покрывают глазурью. В этом варианте рецепта было изменено только количество сахара – его уменьшили, ведь в оригинале десерт получается очень сладким.

Как приготовить шоколадный торт без выпечки?

  • Время: 35 минут + время на застывание
  • Порций: 8–10

Ингредиенты:
– 4 – 6 вафельных коржей.
Для шоколадного слоя:
– 200 грамм сливочного масла 82%;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 200 граммов темного шоколада 70%;
– ванилин по вкусу.
Для миндального слоя:
– 200 граммов бланшированного миндаля;
– 90 граммов сахарной пудры;
– 80 – 110 граммов сливок 33%;
– ванилин по вкусу.
Для глазури:
– 100 граммов сахарной пудры;
– 25 – 30 граммов горячей сметаны или сливок;
– 5 – 7 граммов сливочного масла.

Как приготовить вафельный торт: смотрите видео

Приготовление:

  1. Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой и ванилином до получения светлой воздушной массы.
  2. Темный шоколад растопите и дайте немного остыть. Он должен быть теплым, но не горячим.
  3. Постепенно добавьте шоколад к взбитому маслу и хорошо перемешайте до однородности.
  4. Выложите шоколадную массу на первый вафельный корж и равномерно распределите.
  5. Бланшированный миндаль измельчите в мелкую крошку. Добавьте сахарную пудру и ванилин.
  6. Постепенно влейте сливки, каждый раз перемешивая. Миндальная масса должна стать влажной и пластичной, но не жидкой.
  7. Распределите миндальную начинку поверх шоколадного слоя. Накройте следующим вафельным коржом. При необходимости повторите слои с остальными коржами.
  8. Для глазури насыпьте сахарную пудру в миску. Постепенно добавляйте горячие сливки или сметану, а затем сливочное масло.
  9. Разотрите глазурь до гладкой, густой, но текучей консистенции и сразу нанесите на верх торта тонким ровным слоем.
  10. Оставьте торт до застывания глазури, после чего нарежьте порционными кусочками.