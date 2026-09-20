Хрустящие, но не жирные: 1 ложка кислоты в тесто – и оладьи получатся именно такими

Оладьи легко испортить еще до того, как они попадут на тарелку. Натертый картофель быстро темнеет, а если масло недостаточно горячее, тесто начинает впитывать его вместо того, чтобы сразу поджариваться.

Помочь может обычный уксус, утверждает Pysznosci. Достаточно одной столовой ложки, чтобы картофельная масса дольше оставалась светлой, а готовые оладьи приобрели более выраженную золотистую и хрустящую корочку.

Для этого подойдет спиртовой или яблочный уксус. В небольшом количестве он не делает оладьи кислыми – после жарки его вкус почти не ощущается.

Зачем добавлять уксус в тесто для оладушек?

Натертый картофель начинает темнеть при контакте с воздухом. Кислота замедляет этот процесс, поэтому масса не так быстро меняет цвет перед жаркой. Одна столовая ложка уксуса также помогает получить более румяную и хрустящую поверхность.

Как приготовить вкусные оладьи / Фото unsplash

При этом внутри оладьи остаются мягкими. Есть еще одно важное условие – температура масла. Сковороду нужно хорошо разогреть перед тем, как выкладывать картофельную массу. Если масло будет недостаточно горячим, оладьи начнут впитывать его и получатся мягкими. Жарить лучше небольшими порциями, чтобы температура сковороды резко не падала.

Как приготовить хрустящие деруны с уксусом?

Для оладий лучше выбрать мучнистый или универсальный картофель. После натирания посмотрите, сколько жидкости он выделил. Если сока много, его можно осторожно слить. На дне миски после этого часто остается картофельный крахмал. Его не нужно выбрасывать – верните осадок обратно в натертый картофель.

Затем добавьте в картофельную массу остальные привычные ингредиенты для оладушек и примерно 1 столовую ложку спиртового или яблочного уксуса. Тесто не должно быть слишком жидким. Сковороду с маслом хорошо разогрейте и выкладывайте оладьи небольшими порциями. Жарьте до появления выраженной золотистой корочки с обеих сторон. Подавать их можно со сметаной, грибным соусом или даже с сахаром – в зависимости от того, какой вариант вам больше нравится.