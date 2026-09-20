Допомогти може звичайний оцет, стверджує Pysznosci. Достатньо однієї столової ложки, щоб картопляна маса довше залишалася світлою, а готові деруни отримали більш виразну золотисту й хрустку скоринку.

Для цього підійде спиртовий або яблучний оцет. У невеликій кількості він не робить деруни кислими – після смаження його смак майже не відчувається.

Навіщо додавати оцет у тісто на деруни?

Натерта картопля починає темніти через контакт із повітрям. Кислота сповільнює цей процес, тому маса не так швидко змінює колір перед смаженням. Одна столова ложка оцту також допомагає отримати більш рум’яну та хрустку поверхню.

Як приготувати смачні деруни / Фото unsplash

При цьому всередині деруни залишаються м’якими. Є ще одна важлива умова – температура олії. Сковорідку потрібно добре розігріти перед тим, як викладати картопляну масу. Якщо жир буде недостатньо гарячим, деруни почнуть його вбирати й вийдуть м’якими. Смажити краще невеликими порціями, щоб температура сковорідки різко не падала.

Як приготувати хрусткі деруни з оцтом?

Для дерунів краще обрати борошнисту або універсальну картоплю. Після натирання подивіться, скільки рідини вона виділила. Якщо соку багато, його можна обережно злити. На дні миски після цього часто залишається картопляний крохмаль. Його не потрібно викидати – поверніть осад назад до натертої картоплі.

Після цього додайте до картопляної маси решту звичних інгредієнтів для дерунів і приблизно 1 столову ложку спиртового або яблучного оцту. Тісто не повинно бути надто рідким. Сковорідку з олією добре розігрійте й викладайте деруни невеликими порціями. Смажте до виразної золотистої скоринки з обох боків. Подати їх можна зі сметаною, грибним соусом або навіть із цукром – залежно від того, який варіант вам більше подобається.