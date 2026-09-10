Соус с комочками: как добавить муку и исправить консистенцию

Соус может казаться простым блюдом, пока в нем не появятся комочки. Чаще всего проблема возникает в тот момент, когда муку добавляют прямо в горячую жидкость или плохо перемешивают с заправкой.

Чтобы подлива получилась однородной, муку лучше сначала смешать с луком, морковью и маслом, а уже потом переложить в кастрюлю к мясу. Так оно более равномерно распределяется в жидкости, а консистенцию легче скорректировать еще во время приготовления.

Как добавить муку, чтобы подлива получилась однородной?

Муку лучше добавлять не непосредственно в жидкость, а сначала смешать ее с обжаренным луком, морковью и маслом. Так она равномерно покрывается жиром и значительно легче распределяется в подливе без комочков.

После добавления зажарки с мукой подливу нужно хорошо перемешать венчиком или ложкой и дать ей несколько минут покипеть на маленьком огне. Именно во время нагревания мука постепенно загущает жидкость. Если комочки все же появились, соус можно интенсивно перемешать венчиком или часть жидкости протереть через сито и вернуть обратно в кастрюлю. Добавлять сухую муку прямо в готовый горячий соус не стоит – комочков станет еще больше.

Как приготовить мясной соус?

Время : 1 час 30 минут – 2 часа

: 1 час 30 минут – 2 часа Порций: 4 – 5

Ингредиенты:

– 500 граммов мяса;

– 1 литр воды;

– 1 морковь;

– 2 луковицы;

– 2–3 столовые ложки масла для обжаривания мяса;

– 3–4 столовые ложки растительного масла для зажарки;

– 2 столовые ложки муки;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– душистый перец по вкусу;

– лавровый лист по вкусу.

Как приготовить ароматную подливу: смотрите видео

Приготовление: