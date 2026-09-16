Ложка масла в стакан: простой способ сделать рис рассыпчатым и ароматным

Ложка обычного растительного масла может помочь рису не слипаться, но настоящая магия кроется в сорте зерна, промывке и правильном количестве воды.

Этот кухонный трюк точно пригодится вам. Приготовление риса навсегда станет беззаботным процессом, утверждает Lrytas.

Зачем добавлять масло в рис?

На стакан сухого риса достаточно примерно одной ложки растительного масла. Оно немного уменьшает слипание зерен и делает текстуру более приятной.

Но само по себе масло не решает всех проблем. Важными остаются сорт риса, количество воды и подготовка перед варкой.

Гарнир получится как в ресторане / Фото Pexels

Какой рис лучше выбирать?

Для рассыпчатого гарнира лучше всего подходят длиннозерные сорта. У них обычно меньше крахмала на поверхности, поэтому после варки зернышки лучше остаются отдельными.

Круглые сорта, напротив, содержат больше крахмала. Из-за этого они получаются мягче и липче.

Что нужно сделать перед варкой?

Рис рекомендуется несколько раз промыть холодной водой, пока она не станет заметно прозрачнее. Так с поверхности зерен смывается часть крахмала, который и делает их липкими.

Еще один важный момент – не переборщить с водой. Даже качественный рис не станет рассыпчатым, если жидкости слишком много.

Как варить рис, чтобы он не слипался

Промытый рис нужно переложить в кастрюлю, залить нужным количеством воды, добавить соль и одну ложку растительного масла на стакан сухого риса. Затем смесь доводят до кипения, убавляют огонь и накрывают крышкой.

Когда рис сварится, не подавайте его сразу. Лучше оставить его под крышкой еще на 5–10 минут, чтобы зерна равномерно впитали остаток влаги.

После этого рис рекомендуется разрыхлить вилкой, а не ложкой. Так легче разделить зернышки и не превратить гарнир в кашу.