Гусеницы, термиты и коровья кровь: какие блюда Африки больше всего удивляют

Африка на тарелке может удивить сильнее, чем любой путеводитель. Здесь рядом существуют сушеное мясо, страусиные яйца, сезонные термиты, гусеницы мопане и блюда, которые для туриста звучат почти как вызов.

За каждой такой едой стоит климат, древняя привычка, способ выживать и праздновать, пишет Travela waits. Именно поэтому африканскую кухню невозможно втиснуть в одну короткую формулу – она разная, смелая и гораздо сложнее, чем кажется с первого взгляда. Особенно уместно вспомнить об этом 25 мая, в День Африки, когда мир говорит о культуре, истории и многообразии континента – в частности через его кухню.

Чем удивляет кухня Африки?

Африканскую кухню часто ошибочно сводят к одному набору вкусов – острые специи, мясо на гриле и рис. На самом деле говорить об "африканской кухне" так же сложно, как о "европейской". Один континент объединяет десятки кулинарных традиций, и некоторые местные блюда могут стать настоящей неожиданностью.

Южная Африка давно ассоциируется с сушеным мясом, которое часто сравнивают с джерки. Но между ними есть заметная разница. Для biltong используют большие куски мяса, которые сначала маринуют в уксусе и специях, а уже потом высушивают и нарезают. Благодаря этому текстура получается более мягкой. Для приготовления подходит не только говядина – можно встретить варианты со страусом или мясом антилопы куду.

Любителям яичных блюд может попасться еще один необычный вариант – омлет из яйца страуса. Одно такое яйцо весит более килограмма и может заменить примерно два десятка обычных яиц. Именно поэтому такое блюдо редко готовят для одного человека. По вкусу часто добавляют только масло, соль, перец и немного зелени.

Чем поражает Африка?

В Замбии, Южной Африке, Ботсване и некоторых соседних странах давно стали привычной частью кухни мопане – большие гусеницы из семейства павлиноглазок. В Замбии местные жители называют их "Ifinkubala". Их могут подать как закуску или как отдельное блюдо.

Сезон дождей в Замбии, Малави и Зимбабве приносит еще одну традиционную еду – термитов. После первых сильных дождей насекомые выходят из земли и летят на свет. После сбора крылья нужно убрать, а самих термитов – обжарить в масле. Для местных это сезонный продукт, которого многие ждут каждый год.

В Намибии можно встретить еще одно необычное блюдо – лягушку-быка. В отличие от популярных в некоторых странах лягушачьих лапок, здесь используют не отдельные части, а все животное. Способ приготовления зависит от сезона, поэтому для местной кухни важно правильное время сбора.

В Кении особое место занимают блюда из козлятины. Кроме жареного мяса nyama choma или тушеных вариантов, в некоторых случаях на стол попадает и голова козы. Сначала ее нужно обжечь на огне, чтобы убрать шерсть и придать аромат, а затем долго варить. Мягкие части постепенно отделяют и подают вместе с бульоном.

Среди традиций народа масаи в Танзании и Кении есть еще один необычный продукт – коровья кровь, которую смешивают с молоком. Такой напиток используют в различных обрядах и традициях.

Также в Африке кущтуют ackee – плод, который происходит из Западной Африки, но впоследствии стал очень известным в Карибском регионе. Его сочетают с луком и помидорами или добавляют к рыбе и специям.

Все эти блюда хорошо показывают одну вещь – Африка не имеет единого вкуса. Один регион делает ставку на мясо и сушку, другой – на сезонных насекомых, третий – на местные растения и продукты. Именно поэтому знакомство с кухней континента часто превращается не просто в обед, а в отдельное путешествие.