Эти специи обожает гречка: каша будет ароматной, вкусной и сбалансированной

Гречка – это продукт, с которым на самом деле очень интересно работать. Из нее можно сделать хрустящее дополнение к салатам, она подходит как гарнир ко многим мясным блюдам, а также как дополнительный компонент даже в десертах.

Если вы любите гречневую кашу в качестве гарнира к салатам, мясу или рыбе, то вы точно имеете свой беспроигрышный рецепт. А знали ли вы, какие специи делают гречку идеальной? Вам понадобится эта троица специй, чтобы раскрыть вкус блюда, пишет сайт Евгения Клопотенко.

Смотрите также Какие крупы нельзя мыть перед приготовлением: вы можете испортить гарнир

Как сварить гречку, чтобы она была идеальной?

Если планируете варить гречневую крупу обычным способом, то есть в кастрюле с водой, то главное выдержать правильные пропорции. В кастрюлю надо засыпать гречку и залить ее холодной водой в соотношении 1:2. Ставьте гречку на средний огонь и варите без крышки. Можно также варить гречневую крупу на минимуме и с крышкой примерно 20 минут, пока она полностью не впитает воду. Когда варите, то не забудьте добавить несколько щепоток соли на свой вкус.

Как вкусно приготовить гречку / Freepik

Какие специи добавить к гречке, чтобы довести ее до вкуса?

Есть несколько всем нам известных специй, которые позволят раскрыть вкус гречки и сделать ее идеальным гарниром. Во-первых, Евгений Клопотенко советует не забывать о соли и сливочном масле – это ингредиенты, которые всегда стоит добавлять к гречке. Во-вторых, идеальной приправой станет такая троица: кардамон, палочка корицы и звездочка бадьяна.

На свой вкус можно поэкспериментировать и добавить, например, душистый и черный перец, лавровый лист и бутоны гвоздики. Всегда пробуйте то, что готовите, чтобы довести блюдо до идеального баланса.

Надо ли замачивать гречку?

Есть несколько вариантов того, как можно приготовить гречку. Кто-то готовит на огне в воде, кто-то предпочитает в микроволновке, потому что это быстро, а кто-то замачивает гречку. Надо ли ее замачивать перед варкой? Здесь уже выбор за вами. Как пишет Food revolution, в отличие от многих цельнозерновых культур, гречневую крупу замачивать не обязательно. Но, если вы все же хотите замочить гречку, то оставляйте ее буквально минут на 20 – 30.

Можно также оставить гречку в воде и на дольше, например, до 48 часов. Но тогда добавьте в миску примерно в 3 – 4 раза больше воды. После замачивания желательно промыть гречку под проточной водой.

Что еще стоит знать?