4 слоя нежной нежности под сырным облачком: популярный салат из сезонных баклажанов без лишних затрат

Пока длится сезон свежих баклажанов, этот салат просто обязан появиться в вашем меню. Даже опытные хозяйки отмечают его вкус, а также то, что он не требует больших затрат и хлопот.

В этом блюде "синенькие" раскрываются совершенно по-новому. Благодаря обжариванию на горячей сковороде и сочетанию с чесноком они приобретают яркий аромат и упругую текстуру настоящих лесных грибов. В сочетании со сладковатой пассерованной морковью, рыхлыми отварными яйцами и воздушной шапочкой из плавленого сыра получается удивительная гармония вкусов.

Как приготовить салат "Конотопский"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 молодых баклажана;

– 2 луковицы;

– 2 сочных моркови;

– 4 вареных яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 2 зубчика чеснока;

– масло для жарки;

– 4 столовые ложки майонеза или густого йогурта;

– щепотка сахара для карамелизации лука;

– соль и перец по вкусу;

– зелень для украшения.

Приготовление: