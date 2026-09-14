4 слоя нежной нежности под сырным облачком: популярный салат из сезонных баклажанов без лишних затрат
Пока длится сезон свежих баклажанов, этот салат просто обязан появиться в вашем меню. Даже опытные хозяйки отмечают его вкус, а также то, что он не требует больших затрат и хлопот.
В этом блюде "синенькие" раскрываются совершенно по-новому. Благодаря обжариванию на горячей сковороде и сочетанию с чесноком они приобретают яркий аромат и упругую текстуру настоящих лесных грибов. В сочетании со сладковатой пассерованной морковью, рыхлыми отварными яйцами и воздушной шапочкой из плавленого сыра получается удивительная гармония вкусов.
Как приготовить салат "Конотопский"?
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 молодых баклажана;
– 2 луковицы;
– 2 сочных моркови;
– 4 вареных яйца;
– 2 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– масло для жарки;
– 4 столовые ложки майонеза или густого йогурта;
– щепотка сахара для карамелизации лука;
– соль и перец по вкусу;
– зелень для украшения.
Приготовление:
- Очистите баклажаны от кожуры, нарежьте их аккуратными небольшими кубиками, слегка посолите и выложите на хорошо разогретую сковороду с маслом.
- Обжаривайте овощи на умеренно сильном огне до появления аппетитной золотистой корочки, время от времени помешивая, чтобы кусочки сохраняли форму и не развалились.
- Переложите подрумяненные баклажаны в глубокую миску, сразу добавьте один пропущенный через пресс зубчик чеснока, аккуратно перемешайте и дайте полностью остыть, насыщаясь ароматом.
- Мелко нарежьте лук кубиками, а морковь натрите на большой терке.
- Разогрейте на отдельной сковороде пару ложек растительного масла, высыпьте лук, добавьте щепотку сахара и соли и пассируйте его до приятной прозрачности и легкого золотистого оттенка.
- Добавьте к луку натертую морковь, поперчите смесь и тушите на небольшом огне до нежной мягкости, не пересушивая.
- В конце добавьте к овощной зажарке второй измельченный зубчик чеснока, прогрейте все вместе ровно 2 минуты, снимите с плиты и дайте полностью остыть.
- Охлажденные яйца, сваренные вкрутую, и слегка подмороженные плавленые сырки натрите в отдельные тарелки на мелкой или средней терке.
- Соберите салат слоями на плоской тарелке или в прозрачном салатнике: первым слоем выложите пикантные баклажаны, разровняйте и нанесите тонкую майонезную сетку.
- Вторым слоем равномерно распределите сладковатую морковь с луком и снова сделайте легкую сетку из майонеза.
- Третьим слоем выложите натертые яйца, слегка уплотните вилкой и смажьте майонезом.
- Завершите блюдо щедрым, рыхлым слоем плавленного сыра, создавая воздушную белоснежную шапочку без дополнительного смазывания.
- Украсьте верх веточками свежей зелени или кольцами маслин и поставьте салат в холодильник как минимум на полчаса, чтобы все четыре слоя пропитались сочностью.