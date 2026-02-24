"Леопардовые" блины разрывают все тренды: рецепт, с которым завтрак будет незабываемым

Блины актуальны не только на Масленицу – это отличный завтрак на каждый день. А с оригинальным рецептом они еще и не будут надоедать!

"Леопардовые" блины – это настоящий хит, который вам непременно стоит попробовать. Этот тот случай, когда для шедевра не надо много усилий. А чтобы все прошло на "отлично", лучше всего воспользоваться рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной.

Читайте также Чизкейк "Рафаэлло" без выпекания: такой нежности вы еще не пробовали

Как приготовить "леопардовые" блины?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 миллилитров теплого молока;

– 190 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов сахара;

– 2 яйца;

– какао-порошок;

– немного молока для регулирования консистенции.

Готовим трендовые блины: видео

Приготовление:

Начните с замешивания базового теста. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли, влейте половину теплого молока и всыпьте всю муку, тщательно перемешивая венчиком. После этого добавьте остальное молоко и растопленное масло, доведя смесь до однородности. Полученную массу разделите на три части разного объема для создания градиента цветов. Самую большую часть оставьте светлой – это будет основной фон. Чтобы блины получились тонкими и нежными, добавьте в эту порцию еще немного молока, сделав ее максимально текучей. Для среднего цвета (будущих пятен) отберите меньшую часть теста и просейте в нее примерно 1 – 1,5 чайной ложки какао, примешивая его порциями до получения нежного светло-шоколадного оттенка. Для самого темного контура возьмите самую маленькую порцию теста, добавьте в нее 3 – 4 чайные ложки какао и обязательно разбавьте молоком, чтобы смесь оставалась пластичной и не была слишком густой. Процесс жарки требует особой техники. Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее каплей масла и обязательно выключите огонь перед нанесением рисунка. Сначала сформируйте маленькие светло-коричневые пятнышки, а вокруг них сделайте темные очертания с помощью самого темного теста. Только после этого снова включите минимальный огонь и подождите около 40 секунд, пока узор полностью "схватится". В завершение залейте сверху основное светлое тесто, равномерно распределяя его поверх рисунка. Готовьте на медленном огне, пока весь блин не станет матовым. Затем снова выключите плиту и переверните блинчик на другую сторону всего на несколько секунд. Это позволит сохранить четкость и яркость леопардового принта, не давая лицевой стороне слишком зажариться.

Надо ли дать тесту постоять?

Чтобы ни один блинчик не получился глевким, важно оставить тесто на 10 – 15 минут. Это простой шаг, который гарантирует идеальный результат, рассказывает Beszamel.

За это время активируется клейковина из муки. Это сделает блины вкусными и крепкими.

Что еще приготовить?