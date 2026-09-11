Как вкусно замариновать помидоры без кожицы: их можно есть уже через сутки
Маринованные помидоры могут быть готовы уже через сутки, если снять с них кожицу еще до заливки маринадом. Такой прием помогает овощам быстрее пропитаться вкусом и делает закуску особенно нежной.
Маринованные помидоры действительно можно подавать уже на следующий день – весь секрет в том, что с них снимают кожицу еще до заливки маринадом. После короткие термической обработки овощи быстрее впитывают вкус и остаются нежными, рассказывает Юлия Чумак.
Почему помидоры без кожицы маринуются быстрее
Кожица томата действует как естественный барьер, поэтому без нее маринад легче проникает в мякоть. Именно поэтому после ошпаривания и охлаждения в холодной воде кожица снимается без труда.
Помидоры хорошо сочетаются с луком, чесноком, зеленью и острым перцем – эта комбинация делает закуску простой, но выразительной. А еще у томатов есть интересная пищевая особенность: что касается красного пигмента ликопина, то он лучше усваивается после термической обработки, особенно в присутствии жира.
Как приготовить маринованные помидоры без кожицы
- Время: 20 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 1 – 2 луковицы;
– 2 болгарских перца;
– 1 острый перец;
– 8 – 10 зубчиков чеснока;
– укроп и петрушка по вкусу;
– 2 литра воды;
– 5 столовых ложек сахара;
– 4 столовые ложки соли;
– 120 миллилитров уксуса;
– 2 – 3 лавровых листа;
– черный и душистый перец горошком по вкусу.
Эту закуску можно готовить каждый день: смотрите видео
Приготовление:
- Помидоры помойте, сделайте на каждом неглубокий крестообразный надрез, опустите в кипяток примерно на 30 – 40 секунд и сразу переложите в холодную воду. После этого кожица снимется легко.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами или тонкими ломтиками. Болгарский и острый перец нарежьте, чеснок измельчите. Укроп и петрушку также нарежьте.
- В подходящую емкость выкладывайте помидоры слоями, чередуя их с луком, сладким и острым перцем, чесноком и зеленью.
- Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, лавровый лист, черный и душистый перец. Доведите до кипения и проварите примерно 2 – 3 минуты.
- Выключите огонь и влейте уксус.
- Залейте овощи горячим маринадом. Дайте им остыть при комнатной температуре, затем накройте емкость и поставьте в холодильник.
- Пробовать закуску можно уже через сутки. Если оставить ее еще на день-два, вкус станет более насыщенным.