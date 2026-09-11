Как вкусно замариновать помидоры без кожицы: их можно есть уже через сутки

Маринованные помидоры могут быть готовы уже через сутки, если снять с них кожицу еще до заливки маринадом. Такой прием помогает овощам быстрее пропитаться вкусом и делает закуску особенно нежной.

Маринованные помидоры действительно можно подавать уже на следующий день – весь секрет в том, что с них снимают кожицу еще до заливки маринадом. После короткие термической обработки овощи быстрее впитывают вкус и остаются нежными, рассказывает Юлия Чумак.

Почему помидоры без кожицы маринуются быстрее

Кожица томата действует как естественный барьер, поэтому без нее маринад легче проникает в мякоть. Именно поэтому после ошпаривания и охлаждения в холодной воде кожица снимается без труда.

Помидоры хорошо сочетаются с луком, чесноком, зеленью и острым перцем – эта комбинация делает закуску простой, но выразительной. А еще у томатов есть интересная пищевая особенность: что касается красного пигмента ликопина, то он лучше усваивается после термической обработки, особенно в присутствии жира.

Как приготовить маринованные помидоры без кожицы

Время : 20 минут + маринование

: 20 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 1 – 2 луковицы;

– 2 болгарских перца;

– 1 острый перец;

– 8 – 10 зубчиков чеснока;

– укроп и петрушка по вкусу;

– 2 литра воды;

– 5 столовых ложек сахара;

– 4 столовые ложки соли;

– 120 миллилитров уксуса;

– 2 – 3 лавровых листа;

– черный и душистый перец горошком по вкусу.

Эту закуску можно готовить каждый день: смотрите видео

Приготовление: