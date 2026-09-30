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30 сентября, 16:48
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Банка консервов и вареные яйца: легендарная намазка за 5 минут, которую съедят быстрее, чем икру

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное на завтрак или красиво встретить неожиданных гостей, на помощь приходит проверенная классика – нежная рыбная намазка с вареными яйцами.

Для этого не нужны дорогие деликатесы или час у плиты: все готовится за считанные минуты из продуктов, которые почти всегда найдутся на кухонной полке. Благодаря правильной консистенции и балансу лука и свежей зелени обычная рыбная консерва раскрывается совершенно по-новому, превращаясь в бархатистый, сочный паштет с богатым насыщенным вкусом.

Как быстро приготовить вкусную пасту?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 банка рыбных консервов;
– 4 вареных яйца;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки майонеза или греческого йогурта;
– немного зелени;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Откройте банку с рыбными консервами, слейте лишнее масло или бульон, оставив лишь одну чайную ложку жидкости для сочности.
  2. Переложите рыбу в глубокую миску, тщательно удалите большие позвоночные кости, если они есть, и хорошо раздавите мякоть вилкой до состояния мелких волокон.
  3. Очищенные от скорлупы вареные яйца натрите на мелкой терке для максимально кремообразной текстуры или очень мелко порубите острым ножом, после чего переложите к подготовленной рыбе.
  4. Репчатый лук нарежьте мельчайшими кубиками и, по желанию, обдайте кипятком, чтобы избавиться от резкой горечи, или возьмите мелко нарезанные перья зеленого лука для свежего весеннего акцента.
  5. Добавьте к рыбе и яйцам измельченную зелень укропа, черный перец, щепотку соли с учетом солености самой рыбы и заправьте майонезом или густым белым йогуртом.
  6. Тщательно перемешайте массу лопаткой до однородного, кремообразного состояния.
  7. Если хочется сделать закуску еще более интересной, на этом этапе можно подмешать немного мелко натертого плавленого сырка или крошечные кубики хрустящего маринованного огурчика.
  8. Подавайте готовую пасту с хрустящими, только что подсушенными в тостере или на сухой сковороде ломтиками багета, теплыми чесночными гренками, разложите в песочные тарталетки или заверните аппетитным рулетом в тонкий армянский лаваш.