Банка консервов и вареные яйца: легендарная намазка за 5 минут, которую съедят быстрее, чем икру

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное на завтрак или красиво встретить неожиданных гостей, на помощь приходит проверенная классика – нежная рыбная намазка с вареными яйцами.

Для этого не нужны дорогие деликатесы или час у плиты: все готовится за считанные минуты из продуктов, которые почти всегда найдутся на кухонной полке. Благодаря правильной консистенции и балансу лука и свежей зелени обычная рыбная консерва раскрывается совершенно по-новому, превращаясь в бархатистый, сочный паштет с богатым насыщенным вкусом.

Как быстро приготовить вкусную пасту?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка рыбных консервов;

– 4 вареных яйца;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки майонеза или греческого йогурта;

– немного зелени;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: