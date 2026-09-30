Для неї не потрібні дорогі делікатеси чи година біля плити: усе збирається за лічені хвилини з продуктів, які майже завжди знайдуться на кухонній полиці. Завдяки правильній консистенції та балансу цибулі й свіжої зелені звичайна рибна консерва розкривається зовсім по-новому, перетворюючись на оксамитовий, соковитий паштет із багатим насиченим смаком.

Як швидко приготувати смачну намазку?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка рибних консервів;

– 4 варені яйця;

– 1 цибуля;

– 2 столові ложки майонезу або грецького йогурту;

– трішки зелені;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: