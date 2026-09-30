Для неї не потрібні дорогі делікатеси чи година біля плити: усе збирається за лічені хвилини з продуктів, які майже завжди знайдуться на кухонній полиці. Завдяки правильній консистенції та балансу цибулі й свіжої зелені звичайна рибна консерва розкривається зовсім по-новому, перетворюючись на оксамитовий, соковитий паштет із багатим насиченим смаком.

Як швидко приготувати смачну намазку?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 банка рибних консервів;
– 4 варені яйця;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки майонезу або грецького йогурту;
– трішки зелені;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Відкрийте банку з рибними консервами, злийте зайву олію чи юшку, залишивши лише одну чайну ложку рідини для соковитості.
  2. Перекладіть рибу в глибоку миску, ретельно виберіть великі хребтові кісточки за їх наявності та добре розімніть м'якоть виделкою до стану дрібних волокон.
  3. Очищені від шкаралупи круті яйця натріть на дрібній тертці для максимально кремової текстури або дуже дрібно порубайте гострим ножем, після чого перекладіть до підготовленої риби.
  4. Ріпчасту цибулю наріжте крихітними кубиками й за бажанням обдайте окропом, щоб позбутися різкої гіркоти, або візьміть дрібно нашинковані пір'я зеленої цибулі для свіжого весняного акценту.
  5. Додайте до риби та яєць подрібнену зелень кропу, чорний перець, дрібку солі з урахуванням солоності самої риби та заправте майонезом або густим білим йогуртом.
  6. Ретельно вимішайте масу лопаткою до однорідного, кремового стану.
  7. Якщо хочеться зробити закуску ще цікавішою, на цьому етапі можна підмішати трохи дрібно натертого плавленого сирка або крихітні кубики хрусткого маринованого огірочка.
  8. Подавайте готову намазку з хрусткими, щойно підсушеними в тостері чи на сухій сковороді скибочками багета, теплими часниковими грінками, розкладайте в пісочні тарталетки або загортайте апетитним рулетом у тонкий вірменський лаваш.