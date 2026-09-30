Для неї не потрібні дорогі делікатеси чи година біля плити: усе збирається за лічені хвилини з продуктів, які майже завжди знайдуться на кухонній полиці. Завдяки правильній консистенції та балансу цибулі й свіжої зелені звичайна рибна консерва розкривається зовсім по-новому, перетворюючись на оксамитовий, соковитий паштет із багатим насиченим смаком.
Як швидко приготувати смачну намазку?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка рибних консервів;
– 4 варені яйця;
– 1 цибуля;
– 2 столові ложки майонезу або грецького йогурту;
– трішки зелені;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відкрийте банку з рибними консервами, злийте зайву олію чи юшку, залишивши лише одну чайну ложку рідини для соковитості.
- Перекладіть рибу в глибоку миску, ретельно виберіть великі хребтові кісточки за їх наявності та добре розімніть м'якоть виделкою до стану дрібних волокон.
- Очищені від шкаралупи круті яйця натріть на дрібній тертці для максимально кремової текстури або дуже дрібно порубайте гострим ножем, після чого перекладіть до підготовленої риби.
- Ріпчасту цибулю наріжте крихітними кубиками й за бажанням обдайте окропом, щоб позбутися різкої гіркоти, або візьміть дрібно нашинковані пір'я зеленої цибулі для свіжого весняного акценту.
- Додайте до риби та яєць подрібнену зелень кропу, чорний перець, дрібку солі з урахуванням солоності самої риби та заправте майонезом або густим білим йогуртом.
- Ретельно вимішайте масу лопаткою до однорідного, кремового стану.
- Якщо хочеться зробити закуску ще цікавішою, на цьому етапі можна підмішати трохи дрібно натертого плавленого сирка або крихітні кубики хрусткого маринованого огірочка.
- Подавайте готову намазку з хрусткими, щойно підсушеними в тостері чи на сухій сковороді скибочками багета, теплими часниковими грінками, розкладайте в пісочні тарталетки або загортайте апетитним рулетом у тонкий вірменський лаваш.