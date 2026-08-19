Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент

Сливовый пирог может получиться удивительно нежным без сложных приемов – все зависит от творожной основы и правильного выбора слив.

Сливовый пирог получается особенно нежным именно благодаря творожной основе и правильно подобранным сливам. В этом рецепте из инстаграма Надежды Пташки все просто: мягкое тесто, немного ванильного аромата и сочные фрукты сверху.

Как приготовить сливовый пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 100 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сливочного масла;

– 200 граммов муки;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– сливы.

Приготовление:

В глубокую миску положите творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте рафинированное масло и мягкое сливочное масло. Взбейте все погружным блендером до однородной гладкой массы. Именно этот шаг делает пирог более нежным. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно всыпьте ее в творожную массу. Перемешайте лопаткой. Переложите тесто в силиконовую форму и разровняйте поверхность ложкой или лопаткой. Вымойте сливы, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки срезом вверх прямо на тесто. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 40 – 45 минут. Готовый пирог достаньте из духовки и дайте ему полностью остыть. Не режьте его, пока он горячий.

Почему не стоит резать пирог сразу?

Пока выпечка горячая, творожная структура еще не стабилизировалась. Если дать пирогу остыть, кусочки получатся аккуратными, а текстура останется влажной и плотной.

В результате получается ароматный пирог с нежной мякотью и легкой сливовой кислинкой. Он хорошо вкусен и теплым, и полностью остывшим – особенно с чаем или кофе.