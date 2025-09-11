Огурчики – это закуска, которой в кладовой должно быть достаточно. А с этим рецептом вы можете не беспокоиться, что многообразие рецептов сделает вас очень гибкими и универсальными в выборе.

Пикантные маринованные огурчики – это одна из лучших закусок к любому столу. Просто поставьте их на стол и выслушивайте поток комплиментов вашему кулинарному мастерству. 24 Канал предлагает насладиться этим эффектом с рецептом портала "Тростянец.City". Как заготовить огурцы с кетчупом чили? Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 3 банки Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 6 столовых ложек кетчупа;

– 3 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 75 миллилитров уксуса;

– 9 горошин перца;

– 3 зубчика чеснока;

– 3 граммов укропа. Приготовление: Сначала огурцы нужно тщательно вымыть, замочить в холодной воде примерно на 4 часа, после чего достать и плотно выложить в подготовленные банки. На дно каждой банки положите зонтик укропа, зубчик чеснока и несколько горошин черного перца. Залейте огурцы кипятком и оставьте на 3 – 5 минут, затем слейте воду. Через 15 минут повторите процедуру еще раз. Полученную воду перелейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и кетчуп чили. Доведите маринад до активного кипения, после чего влейте уксус. Горячую заливку сразу вылейте в банки с огурцами, накройте стерилизованными крышками и герметично закрутите. Храните в прохладном темном месте. Приятного аппетита! Как еще сохранить огурцы на зиму? Обязательно сохраните себе рецепт огурчиков пикули.

Эта простая пикантная закуска станет отличным дополнением к бургерам, мясу и другим любимым блюдам.