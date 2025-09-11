Аппетитная закуска на все случаи жизни: рецепт огурчиков с кетчупом чили – их сейчас готовят все
Огурчики – это закуска, которой в кладовой должно быть достаточно. А с этим рецептом вы можете не беспокоиться, что многообразие рецептов сделает вас очень гибкими и универсальными в выборе.
Пикантные маринованные огурчики – это одна из лучших закусок к любому столу. Просто поставьте их на стол и выслушивайте поток комплиментов вашему кулинарному мастерству. 24 Канал предлагает насладиться этим эффектом с рецептом портала "Тростянец.City".
Не пропустите Его называют "Розовый Фламинго": рецепт самого вкусного салата на зиму
Как заготовить огурцы с кетчупом чили?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 3 банки
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 6 столовых ложек кетчупа;
– 3 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 75 миллилитров уксуса;
– 9 горошин перца;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 граммов укропа.
Приготовление:
- Сначала огурцы нужно тщательно вымыть, замочить в холодной воде примерно на 4 часа, после чего достать и плотно выложить в подготовленные банки.
- На дно каждой банки положите зонтик укропа, зубчик чеснока и несколько горошин черного перца.
- Залейте огурцы кипятком и оставьте на 3 – 5 минут, затем слейте воду. Через 15 минут повторите процедуру еще раз.
- Полученную воду перелейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и кетчуп чили. Доведите маринад до активного кипения, после чего влейте уксус.
- Горячую заливку сразу вылейте в банки с огурцами, накройте стерилизованными крышками и герметично закрутите.
- Храните в прохладном темном месте.
Приятного аппетита!
Как еще сохранить огурцы на зиму?
- Обязательно сохраните себе рецепт огурчиков пикули.
- Эта простая пикантная закуска станет отличным дополнением к бургерам, мясу и другим любимым блюдам.