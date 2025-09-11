Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Аппетитная закуска на все случаи жизни: рецепт огурчиков с кетчупом чили, которые сейчас готовят все
11 сентября, 20:38
2

Аппетитная закуска на все случаи жизни: рецепт огурчиков с кетчупом чили – их сейчас готовят все

Лилия Имбировская-Сиваковская

Огурчики – это закуска, которой в кладовой должно быть достаточно. А с этим рецептом вы можете не беспокоиться, что многообразие рецептов сделает вас очень гибкими и универсальными в выборе.

Пикантные маринованные огурчики – это одна из лучших закусок к любому столу. Просто поставьте их на стол и выслушивайте поток комплиментов вашему кулинарному мастерству. 24 Канал предлагает насладиться этим эффектом с рецептом портала "Тростянец.City".

Не пропустите Его называют "Розовый Фламинго": рецепт самого вкусного салата на зиму

Как заготовить огурцы с кетчупом чили?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 3 банки

Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 6 столовых ложек кетчупа;
– 3 столовые ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 75 миллилитров уксуса;
– 9 горошин перца;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 граммов укропа.

Приготовление:

  1. Сначала огурцы нужно тщательно вымыть, замочить в холодной воде примерно на 4 часа, после чего достать и плотно выложить в подготовленные банки.
  2. На дно каждой банки положите зонтик укропа, зубчик чеснока и несколько горошин черного перца.
  3. Залейте огурцы кипятком и оставьте на 3 – 5 минут, затем слейте воду. Через 15 минут повторите процедуру еще раз.
  4. Полученную воду перелейте в кастрюлю, добавьте соль, сахар и кетчуп чили. Доведите маринад до активного кипения, после чего влейте уксус.
  5. Горячую заливку сразу вылейте в банки с огурцами, накройте стерилизованными крышками и герметично закрутите.
  6. Храните в прохладном темном месте.

Приятного аппетита!

Как еще сохранить огурцы на зиму?

  • Обязательно сохраните себе рецепт огурчиков пикули.
  • Эта простая пикантная закуска станет отличным дополнением к бургерам, мясу и другим любимым блюдам.