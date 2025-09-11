Огірочки – це закуска, якої у коморі має бути вдосталь. А з цим рецептом ви можете не турбуватися, що різноманіття рецептів зробить вас дуже гнучкими та універсальними у виборі.

Пікантні мариновані огірочки – це одна з найкращих закусок до будь-якого столу. Просто поставте їх на стіл і вислуховуйте потік компліментів вашій кулінарній майстерності. Як заготувати огірки з кетчупом чилі? Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 3 банки Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 6 столових ложок кетчупу;

– 3 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 75 мілілітрів оцту;

– 9 горошин перцю;

– 3 зубчики часнику;

На дно кожної банки покладіть парасольку кропу, зубчик часнику та кілька горошин чорного перцю. Залийте огірки окропом і залиште на 3 – 5 хвилин, потім злийте воду. Через 15 хвилин повторіть процедуру ще раз. Отриману воду перелийте в каструлю, додайте сіль, цукор і кетчуп чилі. Доведіть маринад до активного кипіння, після чого влийте оцет. Гарячу заливку одразу вилийте в банки з огірками, накрийте стерилізованими кришками та герметично закрутіть. Зберігайте у прохолодному темному місці. Смачного! Як ще зберегти огірки на зиму? Обовʼязково збережіть собі рецепт огірочків пікулі.

Ця проста пікантна закуска стане чудовим доповненням до бургерів, мʼяса та інших улюблених страв.