11 вересня, 20:38
Апетитна закуска на всі випадки життя: рецепт огірочків з кетчупом чилі, які зараз готують усі
Огірочки – це закуска, якої у коморі має бути вдосталь. А з цим рецептом ви можете не турбуватися, що різноманіття рецептів зробить вас дуже гнучкими та універсальними у виборі.
Пікантні мариновані огірочки – це одна з найкращих закусок до будь-якого столу. Просто поставте їх на стіл і вислуховуйте потік компліментів вашій кулінарній майстерності. 24 Канал пропонує насолодитися цим ефектом з рецептом порталу "Тростянець.City".
Не пропустіть Його називають "Рожевий Фламінго": рецепт найсмачнішого салату на зиму
Як заготувати огірки з кетчупом чилі?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 3 банки
Інгредієнти:
– 2 кілограми огірків;
– 6 столових ложок кетчупу;
– 3 столові ложки солі;
– 2 столові ложки цукру;
– 75 мілілітрів оцту;
– 9 горошин перцю;
– 3 зубчики часнику;
– 3 грамів кропу.
Приготування:
- Спершу огірки потрібно ретельно вимити, замочити у холодній воді приблизно на 4 години, після чого дістати та щільно викласти у підготовлені банки.
- На дно кожної банки покладіть парасольку кропу, зубчик часнику та кілька горошин чорного перцю.
- Залийте огірки окропом і залиште на 3 – 5 хвилин, потім злийте воду. Через 15 хвилин повторіть процедуру ще раз.
- Отриману воду перелийте в каструлю, додайте сіль, цукор і кетчуп чилі. Доведіть маринад до активного кипіння, після чого влийте оцет.
- Гарячу заливку одразу вилийте в банки з огірками, накрийте стерилізованими кришками та герметично закрутіть.
- Зберігайте у прохолодному темному місці.
Смачного!
Як ще зберегти огірки на зиму?
- Обовʼязково збережіть собі рецепт огірочків пікулі.
- Ця проста пікантна закуска стане чудовим доповненням до бургерів, мʼяса та інших улюблених страв.