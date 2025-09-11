Закрутки з капустою завжди мають популярність, адже не потребують витрати грошей, легко поєднуються з іншими компонентами та доречні з будь-якими стравами. 24 Канал пропонує заготувати хрусткий салат "Рожевий Фламінго" за рецептом порталу "Смачненьке".
Як заготувати салат з капусти на зиму?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 7 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 2 кілограми капусти;
– 300 грамів червоного буряка;
– 300 грамів моркви;
– 10 зубчиків часнику;
– 2 – 3 лаврові листки;
– 15 горошин чорного перцю;
маринад:
– 500 мілілітрів води;
– 100 мілілітрів соняшникової олії;
– 100 мілілітрів оцту;
– 4 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки солі.
Приготування:
- Капусту шаткуємо зручним способом. Буряк і моркву натираємо на тертці для корейської моркви або будь-якій іншій дрібній.
- У каструлі з’єднуємо воду, олію, оцет, цукор і сіль. Додаємо лаврове листя, перець горошком та нарізаний пластинками часник. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння й проварюємо кілька хвилин.
- Буряк змішуємо з морквою, капусту заливаємо гарячим маринадом і добре вимішуємо руками, щоб овочі пустили сік.
- Готову суміш щільно розкладаємо у стерильні банки, заливаємо залишками маринаду.
- Накриваємо кришками, ставимо банки у каструлю з рушником на дні, заливаємо холодною водою до рівня "по плічка". Після закипання стерилізуємо близько 20 хвилин на невеликому вогні.
- Закручуємо банки, перевертаємо догори дном і вкриваємо ковдрою до повного охолодження.
- Салат виходить із приємним кисло-солодким смаком і яскравим кольором, чудово поєднується з картоплею, м’ясними стравами або може слугувати самостійною закускою.
Смачного!
