Досадное упущение портит весь урожай: как подготовить лисички, чтобы они приобрели идеальный сливочный вкус

Яркие рыжие лисички считаются одними из самых желанных лесных трофеев. Они почти никогда не бывают червивыми, отличаются упругой текстурой и неповторимым деликатным ароматом.

Однако иногда после обжаривания на сковороде вместо нежного сливочного вкуса появляется неприятная терпкая горечь, которая может испортить все блюдо. Обычно горькими бывают грибы, собранные среди хвойных деревьев в жаркую засушливую погоду, или те, что пролежали в морозилке более трех месяцев.

К счастью, правильная предварительная обработка позволяет нейтрализовать излишнюю терпкость раз и навсегда. Первый шаг – тщательная очистка. Грибы перебирают, удаляя хвою, сухие листья и песок, быстро промывают под проточной водой и буквально на несколько минут опускают в подсоленный раствор, после чего сразу откидывают на дуршлаг. Надолго оставлять их в воде не стоит, ведь пористая мякоть моментально впитывает лишнюю жидкость.

Осеннее наслаждение / Фото Pixabay

Если есть подозрение, что лисички слишком терпкие, на помощь приходит проверенный метод опытных кулинаров – замачивание в свежем молоке. Достаточно залить промытые грибы обычным молоком и оставить при комнатной температуре примерно на полтора часа. Молочный белок связывает и вытягивает все горькие соединения, поэтому текстура становится шелковистой, а вкус – чистым и мягким.

Завершающим и самым надежным этапом является быстрая предварительная варка. Лисички погружают в подсоленный кипяток ровно на десять минут, после чего жидкость вместе с остатками горечи полностью сливают.

Отваренные грибы откидывают на дуршлаг, а затем выкладывают на сухую горячую сковороду без масла и прогревают на среднем огне примерно 7 – 8 минут, пока не испарится вся влага. Только после этого добавляют сливочное масло, лук или сметану – при такой технологии лисички гарантированно получатся нежными, ароматными и сладковатыми.