Бабушки знали, как не дать ревеню растечься пирогом: лайфхак, который все ищут
2 июня, 21:10
3

Бабушки знали, как не дать ревеню растечься пирогом: лайфхак, который все ищут

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пирог с ревенем – это порция наивысшего кулинарного наслаждения. Но лишь в том случае, если ревень не растекся по всему лакомству.

Пирог с ревенем точно находится в вашем топе вкусностей сезона. Однако важно позаботиться не только о вкусе выпечки, но и об эстетике, которую может испортить растекание ревеня, рассказывает издание Przyslij przepis.

Как не дать ревеню растекаться в пироге?

Ревень – очень коварный ингредиент для домашней выпечки. Подобно огурцу, эти стебли более чем на 90% состоят из воды. Когда мы добавляем сахар, он мгновенно запускает химический процесс и буквально вытягивает из растения все соки. Чтобы ваш пирог прекрасно поднялся, имел пропеченную текстуру и не размок, стоит знать несколько проверенных кондитерских хитростей.

Правильный выбор сырья – половина успеха Качество и вид будущего десерта напрямую зависят от того, какой именно ревень вы положите в корзину: Ищите зрелые розовые стебли. Для тортов и пирогов идеально подходят немного старшие экземпляры с насыщенным розовым или красноватым оттенком. Они имеют более глубокий сладкий вкус, прекрасно выглядят в разрезе и требуют значительно меньше сахара.

Идеальный результат / Фото "Вкусности Юлии"

Избегайте слишком бледных побегов. Чем светлее стебель, тем больше в нем влаги, а значит – выше риск получить глевкое тесто. Многие хозяйки стремятся, чтобы кусочки оставались сочными внутри, а сам сок взрывался вкусом только во время откусывания.

Достичь такого эффекта на практике вполне реально!

  • Правильная нарезка и никакой чистки

Тщательно вымойте и безупречно обсушите стебли. Нарезайте их крупно, кусочками длиной не менее 2 – 3 сантиметров. Мелкая нарезка лишь ускорит разрушение волокон и спровоцирует настоящий "потоп" в духовке. И ни в коем случае не счищайте с ревеня кожуру! Под действием высокой температуры жесткие волокна все равно станут мягкими.

  • Панировочные сухари и сахар

Для четырех больших стеблей подготовьте пропорцию: 3 столовые ложки сахара на 3 столовые ложки мелких панировочных сухарей. Этот простой трюк позволяет мгновенно связать влагу. Нарезанные кубики смешивайте с сахаром и сухарями непосредственно перед тем, как выложить их на тесто.

Если сделать это заранее – сахар начнет активно выделять сок, и момент будет упущен. Сухари действуют как микроскопическая губка: они деликатно впитывают избыток жидкости, совершенно не портя внешний вид или вкусовые качества выпечки. Главное – слегка обвалять кусочки, а не панировать их слишком густо.

Если сухарей дома нет, можно взять крахмал или картофельную муку. Также может пригодиться порошок для пудинга, который кроме задержки влаги придаст десерту особый "кондитерский" аромат.

