Рис больше никогда не будет слипаться: как приготовить идеальный гарнир, как в ресторане

Одна простая кухонная мелочь может заметно изменить текстуру риса. Он станет рассыпчатым, ароматным и не потеряет форму после варки.

Текстура готового риса зависит не только от масла. Важны также сорт крупы, количество воды, промывка перед варкой и то, перемешивают ли рис во время приготовления.

Зачем добавлять масло?

Небольшое количество растительного масла делает зернышки менее липкими и придает гарниру более приятную текстуру. Именно поэтому рис после варки получается более рассыпчатым и насыщенным на вкус.

Для этого способа лучше всего брать масло без резкого запаха. Если же рис готовят к овощам или мясу, можно использовать и более ароматное оливковое или другое растительное масло.

Что еще влияет на рассыпчатость?

Перед варкой рис желательно несколько раз промыть в прохладной воде, пока она не станет значительно прозрачнее. Так с поверхности зерна смывается часть крахмала, из-за которого готовая крупа может становиться клейкой.

Секрет, который стоит знать всем / Фото Pixabay

Для рассыпчатого гарнира лучше подходит длиннозерный рис. В круглозернистых сортах крахмала больше, поэтому после варки они обычно получаются мягче и липче.

Не менее важно и количество воды. Если ее слишком много, даже качественный рис не сохранит форму.

После закипания рис лучше не перемешивать. Иначе он выделит больше крахмала и превратится в липкую массу.

Как правильно сварить рис?

Промытый рис кладут в кастрюлю, заливают нужным количеством воды, добавляют соль и примерно одну столовую ложку масла на стакан сухой крупы. Затем рис доводят до кипения, уменьшают огонь до минимума и накрывают крышкой.

Когда рис будет готов, его не стоит сразу подавать к столу. Лучше оставить кастрюлю под крышкой еще на 5 – 10 минут, чтобы зерна равномерно впитали остаточную влагу.

После этого рис аккуратно разрыхляют вилкой. Так легче разделить зернышки и не превратить гарнир в кашу.

Обратите внимание! Рассыпчатость риса зависит не только от масла, но и от естественного состава крупы. В длиннозернистых сортах больше амилозы, поэтому они лучше держат форму и меньше слипаются.