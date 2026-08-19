Свинина со сливами за 25 минут: соус такой, что захочется обмакивать в него хлеб
Сливы не обязательно использовать только для пирогов, варенья или компотов. В сезон их можно добавлять к мясу –, особенно когда хочется приготовить быстрое блюдо с кисло-сладким соусом, но без длительного маринования или запекания.
Свиная вырезка готовится быстро, поэтому важно не пережарить ее на сковороде, отмечает Kwestia smaku. Сливы, соевый соус, мед, корица и немного чили дают насыщенный соус, который хорошо сочетается с нежным мясом и простым гарниром.
Как приготовить свиную вырезку со сливами?
- Время: 25 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 1 свиная вырезка весом примерно 450 грамм;
– 400 граммов слив;
– 2 щепотки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка мелко нарезанного розмарина;
– 0,5 чайной ложки картофельного крахмала;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль по вкусу;
– 3 столовые ложки бренди или водки "Зубровка" по желанию.
Для сливового соуса:
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 щепотки молотой корицы;
– 2 щепотки хлопьев чили;
– 1 чайная ложка картофельного крахмала.
Мясо просто тает во рту / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Свиную вырезку нарежьте ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра.
- Посыпьте мясо черным молотым перцем и мелко нарезанным розмарином, а затем слегка обсыпьте картофельным крахмалом. Отложите на несколько минут. Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
- В отдельной миске смешайте лимонный сок, соевый соус, мед, молотую корицу, хлопья чили и картофельный крахмал. Разогрейте большую сковороду, добавьте оливковое масло и сливочное масло.
- Когда масло растает, выложите ломтики вырезки и обжарьте на сильном огне примерно по 1,5 минуты с каждой стороны, слегка посолив мясо. Подрумяненную вырезку переложите на тарелку, а на сковороду выложите половинки слив.
- Обжарьте их примерно по 30 секунд с каждой стороны.
- По желанию на этом этапе влейте бренди или водку "Зубровку" и дайте алкоголю выпариться. Верните мясо на сковороду, прогрейте вместе со сливами, влейте приготовленный соус и доведите до кипения.
- Переверните кусочки вырезки в соусе, прогрейте еще немного и снимите с огня. Подавайте свинину со сливами с галушками, макаронами, рисом, пшоном или ячневой крупой.