Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Свинина со сливами за 25 минут: соус такой, что захочется обмакивать в него хлеб
19 августа, 15:40
2

Свинина со сливами за 25 минут: соус такой, что захочется обмакивать в него хлеб

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сливы не обязательно использовать только для пирогов, варенья или компотов. В сезон их можно добавлять к мясу –, особенно когда хочется приготовить быстрое блюдо с кисло-сладким соусом, но без длительного маринования или запекания.

Свиная вырезка готовится быстро, поэтому важно не пережарить ее на сковороде, отмечает Kwestia smaku. Сливы, соевый соус, мед, корица и немного чили дают насыщенный соус, который хорошо сочетается с нежным мясом и простым гарниром.

Как приготовить свиную вырезку со сливами?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 1 свиная вырезка весом примерно 450 грамм;
– 400 граммов слив;
– 2 щепотки черного молотого перца;
– 1 чайная ложка мелко нарезанного розмарина;
– 0,5 чайной ложки картофельного крахмала;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль по вкусу;
– 3 столовые ложки бренди или водки "Зубровка" по желанию.
Для сливового соуса:
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 щепотки молотой корицы;
– 2 щепотки хлопьев чили;
– 1 чайная ложка картофельного крахмала.

Мясо просто тает во рту / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Свиную вырезку нарежьте ломтиками толщиной примерно 1,5 сантиметра.
  2. Посыпьте мясо черным молотым перцем и мелко нарезанным розмарином, а затем слегка обсыпьте картофельным крахмалом. Отложите на несколько минут. Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
  3. В отдельной миске смешайте лимонный сок, соевый соус, мед, молотую корицу, хлопья чили и картофельный крахмал. Разогрейте большую сковороду, добавьте оливковое масло и сливочное масло.
  4. Когда масло растает, выложите ломтики вырезки и обжарьте на сильном огне примерно по 1,5 минуты с каждой стороны, слегка посолив мясо. Подрумяненную вырезку переложите на тарелку, а на сковороду выложите половинки слив.
  5. Обжарьте их примерно по 30 секунд с каждой стороны.
  6. По желанию на этом этапе влейте бренди или водку "Зубровку" и дайте алкоголю выпариться. Верните мясо на сковороду, прогрейте вместе со сливами, влейте приготовленный соус и доведите до кипения.
  7. Переверните кусочки вырезки в соусе, прогрейте еще немного и снимите с огня. Подавайте свинину со сливами с галушками, макаронами, рисом, пшоном или ячневой крупой.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты