Сливы не обязательно использовать только для пирогов, варенья или компотов. В сезон их можно добавлять к мясу –, особенно когда хочется приготовить быстрое блюдо с кисло-сладким соусом, но без длительного маринования или запекания.

Свиная вырезка готовится быстро, поэтому важно не пережарить ее на сковороде, отмечает Kwestia smaku. Сливы, соевый соус, мед, корица и немного чили дают насыщенный соус, который хорошо сочетается с нежным мясом и простым гарниром.

Как приготовить свиную вырезку со сливами?

Время: 25 минут

минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1 свиная вырезка весом примерно 450 грамм;

– 400 граммов слив;

– 2 щепотки черного молотого перца;

– 1 чайная ложка мелко нарезанного розмарина;

– 0,5 чайной ложки картофельного крахмала;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль по вкусу;

– 3 столовые ложки бренди или водки "Зубровка" по желанию.

Для сливового соуса:

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 щепотки молотой корицы;

– 2 щепотки хлопьев чили;

– 1 чайная ложка картофельного крахмала.

Мясо просто тает во рту / Фото kwestia smaku

Приготовление: