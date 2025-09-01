Копченые и полукопченые колбасы закрепили за собой статус лидера среди покупателей. Они привлекают аппетитным видом, насыщенным ароматом и более долгим сроком хранения по сравнению с другими мясными продуктами.

Эксперты предостерегают, что именно эти качества могут быть использованы недобросовестными производителями для сокрытия просроченной продукции или некачественного сырья. Поэтому стоит знать, как оценить свежесть продукта просто в магазине, пишет 24 Канал.

Как проверить свежесть колбасы?

Пищевые эксперты осветили различные обманчивые приемы, к которым прибегают производители, чтобы колбасы выглядели свежее. Такие методы, как обработка оболочки маслом и использование искусственных красителей и ароматизаторов, могут скрыть истинное состояние продукта.

Потребителям рекомендуется внимательно осматривать хвостики колбас – места, где оболочка сгибается и скручивается. Признаки белого налета или кристаллы соли в этих местах свидетельствуют о том, что колбаса пролежала на полке в течение длительного периода. Производители часто наносят масло на оболочку для придания блеска, оставляя хвосты нетронутыми. Поэтому именно они и покажут первые признаки порчи.

Этот метод проверки особенно подходит для вареных, варено-копченых колбас, а также сосисок и сарделек.



Как проверить свежая ли колбаса / Фото Unsplash

Однако, сырокопченые сорта, такие как сервелат, могут естественным образом покрываться тонким белым налетом из-за процессов ферментации, что не обязательно свидетельствует о порче. Потребителям рекомендуется быть бдительными и учитывать дополнительные факторы при оценке свежести этих продуктов:

аромат колбасы должен быть приятным, с легкой пряной ноткой, без кислого или гнилого запаха;

оболочка – целая, без трещин и плесени;

мякоть – упругая, а не мягкая или липкая.

Несмотря на важность визуального осмотра, в том числе осмотра хвостиков, эксперты предупреждают, что такая оценка не гарантирует качества продукта. Но это поможет избежать несвежей колбасы.

Как выбрать качественный и натуральный сок?

Натуральный сок – вкусный и питательный напиток, наполненный необходимыми витаминами. Однако, не все производители придерживаются высоких стандартов, и распространяют на рынке фальсифицированную продукцию.

Чтобы не попасть в эту ловушку, следует придерживаться простых правил – тогда точно приобретете качественный продукт. При выборе сока особенно тщательно следует учитывать:

срок годности;

целостность упаковки;

состав;

цена.

Также можно провести 2 простых домашних эксперимента. Они покажут натуральность напитка, который вы потребляете.