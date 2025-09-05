Рыба – полезный продукт с богатым содержанием белков, омега-3 жирных кислот, необходимых витаминов и минералов. Чтобы получить максимальную питательность, важно правильно выбрать рыбу, поскольку ее качество напрямую влияет и на безопасность для здоровья.

Чтобы не ошибиться с выбором, стоит знать несколько простых правил. Как проверить качество рыбы в магазине, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Hyser.

Читайте также Просто посмотрите на один элемент: как легко проверить колбасу на свежесть

Как проверить свежесть рыбы?

Глаза

У свежей рыбы глаза должны быть выпуклыми, блестящими и прозрачными. И наоборот, если глаза выглядят мутными, запавшими или тусклыми, это свидетельствует о том, что рыба уже не свежая.

Жабры

Жабры должны быть ярко-красными или розовыми – это признак свежести. Если же они темно-красные или коричневые, то рыба хранится уже в течение длительного периода.

Тело

Тушка свежей рыбы должна иметь твердую и плотную текстуру. Если при нажатии на рыбу остается вмятина – рыба, вероятнее, не свежая.

Хвост

Хвосты свежей рыбы должны оставаться целыми, без признаков повреждения или деформации. Отсутствие или повреждение хвоста может свидетельствовать о том, что рыба была больной или раненой до того, как ее выловили.



Признаки свежей рыбы / Фото Unsplash

Запах

Свежая рыба должна иметь приятный и мягкий рыбный запах. Если рыба издает запахи, напоминающие ил или гниль, желательно воздержаться от покупки.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете легко приобрести свежую и вкусную рыбу.

Как выбрать качественный и натуральный сок?

Натуральный сок содержит много необходимых витаминов. Однако, некоторые производители не придерживаются стандартов, что приводит к распространению на рынке фальсифицированной продукции.

Чтобы избежать приобретения некачественных соков, эксперты рекомендуют потребителям придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые помогут им выбрать качественную продукцию:

срок годности;

целостность упаковки;

состав ингредиентов;

цена.

Кроме того, потребители могут провести два простых домашних теста, чтобы проверить подлинность сока, который они намерены приобрести.