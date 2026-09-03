Открыл банку – и наелся: легендарная овощная заготовка с рисом, которая выручает в любой ситуации
Когда зимой катастрофически не хватает времени на длительное приготовление ужина или нужен быстрый сытный перекус, банка домашнего "Завтрака туриста" становится настоящим спасением.
Главное преимущество этой легендарной заготовки заключается в наличии риса. Он пропитывается соками спелых помидоров, сладкого перца и моркови, превращая обычный салат в полноценное второе блюдо или самостоятельный гарнир. Ее можно разогреть на сковороде, взять с собой в дорогу или просто есть ложкой прямо из банки.
Как приготовить "Завтрак туриста"?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма спелых помидоров;
– 500 граммов лука;
– 500 граммов болгарского перца;
– 500 грамм моркови;
– 1 стакан шлифованного риса;
– 1 стакан рафинированного подсолнечного масла;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса;
– столовая ложка соли.
Приготовление:
- Спелые помидоры промойте, разрежьте на части и пропустите через мясорубку (или измельчите блендером) в большую толстостенную кастрюлю для варки.
- Репчатый лук нарежьте средними кубиками, сладкий перец очистите от семян и порежьте соломкой, а очищенную морковь натрите на большой терке или нарежьте тонкими брусочками.
- Поставьте кастрюлю с томатным пюре на плиту; только что сок закипит, выложите в него измельченный лук с морковью, аккуратно перемешайте и варите на умеренном огне примерно 10 минут.
- Добавьте в овощную основу сладкий перец, влейте стакан подсолнечного масла, всыпьте сахар и соль, тщательно перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне около 15 минут.
- Рис тщательно промойте в нескольких водах до полной прозрачности, откиньте на дуршлаг или сито, чтобы стекла лишняя влага, и переложите в кипящую овощную смесь.
- Хорошо перемешайте массу лопаткой от самого дна, дождитесь повторного закипания, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и варите примерно 40 минут (периодически помешивайте, чтобы крупа не пригорела ко дну кастрюли), пока рис полностью не сварится и не станет мягким.
- В конце приготовления влейте столовый уксус, еще раз тщательно перемешайте блюдо и снимите кастрюлю с огня.
- Горячий салат сразу же разложите по заранее подготовленным сухим стерилизованным банкам, герметично закрутите крышками, переверните вверх дном, тщательно укутайте теплым пледом или одеялом и оставьте до полного медленного остывания.