Открыл банку – и наелся: легендарная овощная заготовка с рисом, которая выручает в любой ситуации

Когда зимой катастрофически не хватает времени на длительное приготовление ужина или нужен быстрый сытный перекус, банка домашнего "Завтрака туриста" становится настоящим спасением.

Главное преимущество этой легендарной заготовки заключается в наличии риса. Он пропитывается соками спелых помидоров, сладкого перца и моркови, превращая обычный салат в полноценное второе блюдо или самостоятельный гарнир. Ее можно разогреть на сковороде, взять с собой в дорогу или просто есть ложкой прямо из банки.

Как приготовить "Завтрак туриста"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма спелых помидоров;

– 500 граммов лука;

– 500 граммов болгарского перца;

– 500 грамм моркови;

– 1 стакан шлифованного риса;

– 1 стакан рафинированного подсолнечного масла;

– 4 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса;

– столовая ложка соли.

Приготовление: