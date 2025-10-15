Аппетитные салаты на зиму – козырная карта всех опытных хозяек. И готовить их можно не только из капусты или перца.

Кабачки и шампиньоны – это идеальный дуэт, который гармонично впишется даже на праздничный стол. Эта закрутка вполне по праву может считаться находкой месяца, рассказывает 24 Канал со ссылкой на рецепт Cookpad.

Блюдо должно быть не только вкусным, но и эстетически привлекательным. Лучше всего выбирать маленькие шампиньоны – так их не придется резать, и закрутка будет выглядеть очень красиво, советует ютуб-канал "Наши Бесаги".

Как замариновать шампиньоны с кабачками?

Час : 1 час

Ингредиенты:

– 3 килограмма нарезанных кабачков;

– 600 граммов тертой моркови;

– 600 граммов нарезанного полукольцами лука;

– 1,5 килограмма шампиньонов;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 150 граммов сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 500 граммов кетчупа (по желанию);

– 100 миллилитров уксуса;

– 1 головка чеснока;

– 1 столовая ложка сушеной зелени.

Приготовление:

На разогретом масле обжарьте измельченный лук вместе с морковью до мягкости. Затем добавьте нарезанные кабачки и грибы, накройте крышкой и тушите примерно 15 минут. После этого всыпьте соль и сахар, хорошо перемешайте и оставьте тушиться еще 15 минут уже без крышки. Затем влейте кетчуп или томатный соус и продолжайте готовить еще около 20 минут, не накрывая. В конце добавьте измельченный чеснок, уксус и зелень. Перемешайте, подержите на плите еще 5 минут. Готовую горячую массу разложите в стерильные банки и плотно закрутите крышками.

Приятного аппетита!

