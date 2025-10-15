Укр Рус
Найкраща закрутка жовтня: вигідний та смачний салат з печерицями та кабачками
15 жовтня, 16:16
2

Найкраща закрутка жовтня: вигідний та смачний салат з печерицями та кабачками

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Апетитні салати на зиму – козирна карта усіх досвідчених господинь. І готувати їх можна не тільки з капусти чи перцю.

Кабачки та печериці – це ідеальний дует, який гармонійно впишеться навіть на святковий стіл. Ця закрутка цілком по праву може вважатися знахідкою місяця, розповідає 24 Канал з посиланням на рецепт Cookpad

До речі Вони дійсно бувають ще смачнішими: простий рецепт хрумких огірочків з куркумою

Зверніть увагу! 

Страва повинна бути не лише смачною, а й естетично привабливою. Саме найкраще вибирати маленькі печериці – так їх не доведеться різати, і закрутка виглядатиме дуже красиво, радить ютуб-канал "Наші Бесаги".

Як замаринувати печериці з кабачками? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 3 кілограми нарізаних кабачків;
–  600 грамів тертої моркви;
– 600 грамів нарізаної півкільцями цибулі;
– 1,5 кілограма печериць;
– 150 мілілітрів олії;
– 150 грамів цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 500 грамів кетчупу (за бажанням);
– 100 мілілітрів оцту;
– 1 головка часнику;
– 1 столова ложка сушеної зелені.

Приготування

  1. На розігрітій олії обсмажте подрібнену цибулю разом із морквою до м’якості.
  2. Потім додайте нарізані кабачки та гриби, накрийте кришкою й тушкуйте приблизно 15 хвилин.
  3. Після цього всипте сіль і цукор, добре перемішайте й залиште тушкуватися ще 15 хвилин уже без кришки.
  4. Потім влийте кетчуп або томатний соус і продовжуйте готувати ще близько 20 хвилин, не накриваючи.
  5. Наприкінці додайте подрібнений часник, оцет і зелень.
  6. Перемішайте, потримайте на плиті ще 5 хвилин.
  7. Готову гарячу масу розкладіть у стерильні банки та щільно закрутіть кришками.

Смачного!

