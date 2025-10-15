Апетитні салати на зиму – козирна карта усіх досвідчених господинь. І готувати їх можна не тільки з капусти чи перцю.

Кабачки та печериці – це ідеальний дует, який гармонійно впишеться навіть на святковий стіл. Ця закрутка цілком по праву може вважатися знахідкою місяця, розповідає 24 Канал з посиланням на рецепт Cookpad.

Страва повинна бути не лише смачною, а й естетично привабливою. Саме найкраще вибирати маленькі печериці – так їх не доведеться різати, і закрутка виглядатиме дуже красиво, радить ютуб-канал "Наші Бесаги".

Як замаринувати печериці з кабачками?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми нарізаних кабачків;

– 600 грамів тертої моркви;

– 600 грамів нарізаної півкільцями цибулі;

– 1,5 кілограма печериць;

– 150 мілілітрів олії;

– 150 грамів цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 500 грамів кетчупу (за бажанням);

– 100 мілілітрів оцту;

– 1 головка часнику;

– 1 столова ложка сушеної зелені.

Приготування:

На розігрітій олії обсмажте подрібнену цибулю разом із морквою до м’якості. Потім додайте нарізані кабачки та гриби, накрийте кришкою й тушкуйте приблизно 15 хвилин. Після цього всипте сіль і цукор, добре перемішайте й залиште тушкуватися ще 15 хвилин уже без кришки. Потім влийте кетчуп або томатний соус і продовжуйте готувати ще близько 20 хвилин, не накриваючи. Наприкінці додайте подрібнений часник, оцет і зелень. Перемішайте, потримайте на плиті ще 5 хвилин. Готову гарячу масу розкладіть у стерильні банки та щільно закрутіть кришками.

Смачного!

