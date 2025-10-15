Кабачки та печериці – це ідеальний дует, який гармонійно впишеться навіть на святковий стіл. Ця закрутка цілком по праву може вважатися знахідкою місяця, розповідає 24 Канал з посиланням на рецепт Cookpad.
Зверніть увагу!
Страва повинна бути не лише смачною, а й естетично привабливою. Саме найкраще вибирати маленькі печериці – так їх не доведеться різати, і закрутка виглядатиме дуже красиво, радить ютуб-канал "Наші Бесаги".
Як замаринувати печериці з кабачками?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми нарізаних кабачків;
– 600 грамів тертої моркви;
– 600 грамів нарізаної півкільцями цибулі;
– 1,5 кілограма печериць;
– 150 мілілітрів олії;
– 150 грамів цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 500 грамів кетчупу (за бажанням);
– 100 мілілітрів оцту;
– 1 головка часнику;
– 1 столова ложка сушеної зелені.
Приготування:
- На розігрітій олії обсмажте подрібнену цибулю разом із морквою до м’якості.
- Потім додайте нарізані кабачки та гриби, накрийте кришкою й тушкуйте приблизно 15 хвилин.
- Після цього всипте сіль і цукор, добре перемішайте й залиште тушкуватися ще 15 хвилин уже без кришки.
- Потім влийте кетчуп або томатний соус і продовжуйте готувати ще близько 20 хвилин, не накриваючи.
- Наприкінці додайте подрібнений часник, оцет і зелень.
- Перемішайте, потримайте на плиті ще 5 хвилин.
- Готову гарячу масу розкладіть у стерильні банки та щільно закрутіть кришками.
Смачного!
